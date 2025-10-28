Carrefour se atrinchera en Francia para crecer en cuota, sufre en España por el ‘híper’ y prepara su salida de otros países

Carrefour planea concentrar sus operaciones en Francia, Brasil y España, vendiendo sus activos en Italia y considerando salir de otros mercados como Rumanía, Polonia y Argentina.

Hace ya un tiempo Carrefour puso en marcha un plan de ajuste en Francia, acompañado por una revisión global de sus operaciones internacionales con el objetivo de reducir costes y ser más eficientes. Una estrategia que busca acercarse a los clientes con formatos de proximidad que le ha llevado a enfocarse en tres mercados.

En Francia, su país de origen y principal mercado, la compañía busca llegar a otros públicos. En septiembre, compró por 10 millones un 10% en Hmarket, una cadena de supermercados especializada en productos halal con presencia en Francia y Bélgica.

Con esta inversión, Hmarket busca aprovechar economías de escala, mientras que Carrefour espera incrementar su cuota de mercado entre la población musulmana.

También apuesta por la proximidad. Este año cerró un acuerdo con Lagardère Travel Retail para abrir 150 tiendas de conveniencia en estaciones de tren en Francia.

Y hace justo un año se alió con Marché Frais, cadena francesa especializada en la distribución de productos frescos.

¿El resultado? Su cuota de mercado está aumentando. Se sitúa en el 21,7%, según datos del mes de septiembre de la consultora Kantar Worldpanel.

Hace dos años esa cuota era de 19,9%. Sigue siendo el segundo distribuidor del país, tan sólo por detrás de E. Leclerc.

El grupo trata de hacerse fuerte en Francia. No obstante, estos últimos movimientos no esconden algunos de sus viejos lastres: problemas con franquiciados o una extensa red comercial que necesita ser renovada.

Además de Francia, España es otro de los países donde Carrefour apuesta a futuro. Sin embargo, en nuestro territorio pierde cuota. Actualmente es del 9%, pero llegó a tener un 10,4%, según Kantar.

Aquí también es el segundo distribuidor de España, sólo superado por Mercadona. Sin embargo, “Carrefour está muy penalizado por el hipermercado”, señaló hace unos meses Bernardo Rodilla, Retail Client Director de Kantar.

Y eso que la compañía apuesta firmemente por la proximidad con 1.100 Carrefour Express distribuidos por España.

De hecho, este año abrirá en total más de 100 nuevos establecimientos en todo el territorio nacional, lo que supondrá superar las 1.600 tiendas.

La gala ha estado innovando y buscando nuevos públicos. Por ejemplo, en marzo abrió un supermercado en el metro de Madrid y más tarde hizo lo mismo en el aeropuerto catalán de El Prat. Nuevos espacios en busca de nuevos públicos.

Pero aún así la crisis del hipermercado está condenando a la cadena de alimentación. No hay que olvidar que Carrefour es el mayor estandarte de este modelo de negocio con 204 hipermercados en nuestro país. Además, fue el que trajo este formato a España.

Quizás por ello ha decidido poner fin a este formato en Brasil, tercer país donde Carrefour pone todas sus esperanzas en crecer.

La compañía está reestructurando sus negocios, enfocándose en formatos de cercanía como Atacadão y Sam's Club. Por ello, reconvertirá 40 hipermercados a estos formatos de proximidad.

También realizó otros movimientos de calado: en mayo, su filial dejó de cotizar en la bolsa brasileña para simplificar la gestión y agilizar la toma de decisiones y ha realizado inversiones para expandir su red por el país.

Desinversiones

Por tanto, la intención del grupo es concentrarse en Francia, Brasil y España, que representan más de tres cuartas partes de la facturación global del grupo. El resto de países parece que son prescindibles.

Prueba de ello es que en verano vendió su red en Italia -compuesta por cerca de 1.200 tiendas- a NewPrinces Group.

Ahora, según medios franceses, valora salir de otro mercado: Rumanía. Pero no es el único. En Polonia y Argentina también estaría intentando vender su negocio desde hace meses.

Cabe recordar que Carrefour tuvo presencia en más de 30 países en el mundo. Llegó a estar en países como China -de donde se fue en 2019-, en Taiwán y Singapur (salió en 2022) o incluso en Colombia (se fue en 2012).