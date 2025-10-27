Juguettos no descarta recuperar la marca Poly tras relanzar Imaginarium en sus tiendas

Juguettos dio un golpe en la mesa el pasado año al comprar Imaginarium y parte de Poly. Hace unos días relanzó la primera de las marcas dentro de sus 275 tiendas. Tras este proceso, la compañía no descarta hacer lo mismo con Poly.

“En un principio no estamos usando la marca, pero podríamos usarla en un futuro”, según avanza a EL ESPAÑOL-Invertia José Luis Díaz Mariscal, director general de Juguettos.

Ahora mismo reconocen que no tiene encaje y que no tienen claro cómo puede aportar valor, pero el directivo reitera que “no descartamos usarla”. Lo cierto es que ahora están inmersos en el reciente relanzamiento de Imaginarium.

De momento, Juguettos ha integrado las nueve tiendas (con su mobiliario y mercancía) y los trabajadores subrogados a sus tiendas.

Lo ha hecho sin mantener la marca Poly que también adquirió en el proceso concursal además de los puntos de venta. “De las 28 tiendas que estaban en la subasta, compramos las nueve que consideramos estratégicas”, recuerda.

En total, Juguettos pagó 221.000 euros, según avanzó este periódico.

Hasta la fecha, la integración bajo la marca Juguettos ha sido satisfactoria. “Es uno de los grandes soportes del crecimiento de este año y estamos creciendo un 3% en superficie constante”, afirma el director general de la cooperativa alicantina de juguetes.

Regreso de Imaginarium

Con Poly en un segundo plano, Juguettos lleva más de un año inmerso en el proceso de relanzamiento de Imaginarium, marca que adquirió tras su quiebra en marzo de 2024. Pagó 240.000 euros, tal y como avanzó este periódico.

En su caso, no se hizo con las tiendas, pero sí con todos sus activos, incluyendo patentes, diseños, marca e imagen corporativa.

El pasado 22 de octubre Juguettos anunció su relanzamiento. La compañía volvió a poner a la venta más de 190 referencias de la marca aragonesa dentro de sus 275 tiendas.

Eso quiere decir que Imaginarium tendrá un espacio único en las tiendas de Juguettos con asesores incluidos.

Para hacer más fácil esta adaptación entre las dos marcas, Juguettos se quedó “con el equipo de compras de Imaginarium”, detalla el directivo.

Además, algunos puntos de venta de Juguettos mantendrán una de las señas de identidad de Imaginarium: la doble puerta para entrar a sus tiendas, una para adultos y otra para niños. “En algunas tiendas donde la dimensión lo permita se pondrán las puertas”, dice el directivo.

Todo ello ha supuesto una inversión de 2 millones de euros para Juguettos.

Con todo listo, desde Juguettos tienen las expectativas altas. “Esperamos que tenga una buena acogida”, señala el directivo de la cooperativa de juguetes.

La compañía, que celebra sus 50 años de existencia, espera que la integración de productos de la marca para esta campaña de Navidad aporte el 5% de la facturación total en 2025.

Facturación que alcanzará el récord de 165 millones de euros, según avanza José Luis Díaz. Se trata de un 7,1% más que en 2024, cuando llegó a los 154 millones. Esto les permitirá copar el 16% de cuota del mercado.