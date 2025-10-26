"El consumo de hamburguesas se ralentiza, el ticket medio baja": llega la crisis, advierte el director general de Five Guys

Five Guys cerró 2024 como un año récord con casi 100 millones de facturación y la apertura de 11 restaurantes (hasta los 40). Sin embargo, este año está siendo más complicado debido, en parte, a la situación del sector de la hamburguesa que, además, actúa como termómetro del consumo en el país.

“El año nos está costando”, cuenta Daniel Agromayor, director general de la compañía en España y Portugal, en una entrevista a EL ESPAÑOL-Invertia.

La explicación que da es que hay una contracción de la demanda. “Todos notamos que hay una ralentización del consumo y una mayor selección del gasto”, dice.

¿Consecuencias? “Todo el mundo sufre una bajada de tickets con una apuesta importante por la promoción, a veces a costa de la calidad del producto”, dice. Eso hace que haya una presión y una agresividad “bestial” en precios.

Como ejemplo habla de cadenas de hamburguesas que están bajando de 3,9 a 3,5 euros sus productos. Por no hablar del sector de la pizza, cuyas promociones son más agresivas.

Pero el directivo defiende que en Five Guys no han cambiado la formulación de los productos, ni alterado las porciones. Su producto es fresco y el de siempre. “Las patatas siguen siendo gigantescas”, asegura.

De hecho, la situación del entorno les beneficia. “Yo creo que la gente se ha vuelto más selectiva y quizás sale menos, pero cuando sale prefiere algo bueno que sepa bien y que tenga calidad”, añade.

Local de Five Guys.

El ticket medio en la hamburguesería que Obama popularizó es de entre 12 y 15 euros. Una propuesta gastronómica que califica de “razonable”.

Y eso que este año -y como viene siendo habitual- han realizado una subida del 3% en su carta. “Está en línea con el IPC y por debajo de la inflación de los alimentos”, justifica el director general. Eso hace que hayan sacrificado márgenes a costa de mantener estos precios.

Competencia

En este sentido, Five Guys sigue haciendo gala de ser líder en el segmento de Better Burger en España donde no tienen rival.

No obstante, no pierden de vista a otros competidores externos. Tal y como nos detalló en otra entrevista hace justo un año en este periódico, Mercadona era su competidor y lo sigue siendo.

Daniel Agromayor, director general de la compañía en España y Portugal.

Para Daniel Agromayor cualquiera que “ocupe una cuota de estómago” es competencia y “cada vez hay más oportunidades”.

Lo que, a su vez, le lleva a una reflexión: “Si las cosas siguen así, habrá una selección natural porque no hay pista de baile para todos”.

En busca de esquinas

En la parte más puramente empresarial, la expansión de Five Guys en España ha sido más floja este año. Tan sólo han abierto tres establecimientos. Uno en Benidorm, otro en Puerto Banús (Málaga) y el último que se inaugurará dentro de poco en Málaga también.

“No ha sido el mejor año en aperturas”, reconoce. Es cierto que 2024 dejó un dato récord difícil de igualar. Pero la media -sin contar los años afectados por la pandemia- está en abrir seis o siete locales por año.

De ahí que hayan puesto hasta un anuncio en LinkedIn para buscar locales en los que instalarse. “Este año tenemos hambre de abrir más y más rápido”, anuncia. Para ello han reforzado la estructura del departamento inmobiliario con el fin de acelerar el crecimiento.

Pero no siempre es fácil. El directivo asegura que algunos locales se caen en la parte final por cuestiones técnicas que tienen que ver con los restaurantes.

Five Guys busca un lugar con alta visibilidad y tránsito peatonal. “Se te tiene que ver, por eso nos gustan mucho las esquinas”, afirma. Ejemplo de ello es el restaurante de Gran Vía o de la calle Toledo de Madrid.

Algo así buscan también en Portugal, país en el que aún no han conseguido poner un pie. “Es difícil encontrar el local de Gran Vía en Portugal”, comenta. Pero Daniel Agromayor no desiste. Llegarán. Como también esperan hacerlo a Baleares o Canarias, e incluso a los aeropuertos.

Así que de cara a 2026 la idea de la hamburguesería americana es abrir más restaurantes y superar esos 100 millones de facturación. Veremos si la ralentización del consumo en España se lo permite.