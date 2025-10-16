Nestlé despedirá a 16.000 empleados en dos años para conseguir ahorrar 3.200 M€

Nestlé se centrará en la asignación racional de capital, inversión a gran escala e innovación para impulsar el crecimiento y la creación de valor.

Nuevo capítulo en la crisis empresarial de Nestlé. Tras el cambio en la dirección, el gigante suizo de la alimentación ha anunciado este jueves una reducción de plantilla global que supondrá el recorte de aproximadamente 16.000 empleos durante los próximos dos años, lo que equivale a casi el 6% de su fuerza laboral.

Este recorte se engloba dentro del plan de ajustes anunciado por la anterior dirección y que la actual (formada por Pablo Isla como presidentey por Philipp Navratil como CEO) ha hecho suya.

No obstante, el objetivo de ahorro de costes se ha elevado a 3.000 millones de francos suizos (3.228 millones de euros) para finales de 2027. El anterior era de 2.500 millones de euros de ahorro.

"El mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más rápido. Esto incluirá tomar decisiones difíciles pero necesarias para reducir la plantilla en los próximos dos años", ha indicado Philipp Navratil.

El directivo asumió el cargo el pasado mes de septiembre tras el despido de Laurent Freixe por mantener una relación sentimental no revelada con una subordinada.

El ajuste de plantilla global anunciado contempla una reducción de aproximadamente 12.000 profesionales administrativos en diferentes funciones y geografías, lo que generará un ahorro anual de 1.000 millones de francos (1.076 millones de euros) para finales de 2027.

Se trata del doble del plan original, mientras que se espera que los costes extraordinarios de reestructuración duplicarán el ahorro anual.

Asimismo, Nestlé prevé acometer una reducción adicional de la plantilla de aproximadamente 4.000 personas como parte de las iniciativas de productividad en curso en fabricación y cadena de suministro.

Ahora, entre las prioridades estratégicas de Nestlé para los próximos meses destacan las oportunidades de crecimiento y un enfoque claro en la asignación de capital de forma racional. La idea es hacer inversiones a gran escala o innovar.

"A medida que Nestlé avanza, seremos rigurosos en nuestro enfoque de asignación de recursos, priorizando las oportunidades y los negocios con mayor potencial de rentabilidad", ha explicado Navratil, añadiendo que la empresa será más audaz al invertir a gran escala e impulsar la innovación para lograr un crecimiento acelerado y la creación de valor.