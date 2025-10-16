Extranjeros, mayores, jóvenes y ‘ninis’: el comercio busca cubrir en la próxima década 1,7 millones de puestos de trabajo

El absentismo, la falta de perfiles como carniceros y la escasez de vocación en el comercio son desafíos actuales para el sector.

Se estima que 153.000 personas no acuden a trabajar diariamente en el sector retail, lo que representa un problema económico y de salud.

Los extranjeros, mayores de 50 años, jóvenes y 'ninis' son los grupos en los que el sector busca talento para cubrir el déficit de trabajadores.

El sector del comercio en España necesitará cubrir 1,75 millones de puestos en la próxima década, principalmente por el relevo generacional.

El déficit de profesionales en el sector de la distribución española está a la orden del día. Actualmente, 16.000 vacantes al año no se cubren. Pero el problema llegará en la próxima década, cuando muchos trabajadores se jubilen y esa brecha sea mayor.

Se calcula que el comercio va a necesitar incorporar 175.000 personas al año en la próxima década debido sobre todo al relevo generacional.

En total, hablamos de 1,75 millones de perfiles que será necesario conseguir en esos diez años. Y el sector sabe de dónde tienen que salir esos profesionales: de los extranjeros, los trabajadores senior y jóvenes, pero también de los ninis.

“Hay 950.000 ninis en España, que son el 4% de la población activa actual”, señala Yolanda Fernández, economista jefe de la patronal La Distribución (antigua Anged).

Es decir, jóvenes que ni estudian ni trabajan y podrían encontrar una oportunidad laboral en una tienda de ropa o en un supermercado.

Según Manpower, en la próxima década se jubilarán cinco millones de personas, mientras que sólo se incorporarán al mercado laboral dos millones.

Además del déficit que habrá, se hace necesario atraer al talento joven con otras fórmulas. ¿Qué buscan? Estabilidad, proyección, desafíos, flexibilidad y autonomía.

“En retail es importante acabar con esa falta de estabilidad y la creencia de que sólo es un puesto de trabajo temporal para los jóvenes”, apunta David Navarro, subdirector Empleo, Formación y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de España.

El segundo grupo es el de los mayores de 50 años, que actualmente son el 35% de la población activa. Esta población senior crecerá en la próxima década y son uno de los principales focos de atracción de talento para el comercio.

Además, sigue habiendo un porcentaje elevado de parados de larga duración con estas edades que a día de hoy pueden aliviar el déficit actual y futuro.

Lo mismo ocurre con los inmigrantes. Ahora mismo hay 300.000 extranjeros trabajando en retail (el 15% del sector), según la patronal de Ikea, El Corte Inglés y Carrefour.

Y se prevé que esta población siga creciendo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), habrá un aumento neto de alrededor de 7 millones de personas por migraciones hasta 2038.

"Tenemos que poner el foco en estos grupos", señalan desde la patronal.

El lastre del absentismo

La falta de perfiles de cara a un futuro se suma a algunos problemas que vive el sector de la distribución en la actualidad.

El más acuciante es el absentismo. Según datos de Anged, 153.000 personas no acuden a su puesto de trabajo diario en el sector, siendo un problema de salud y económico que requiere reformas urgentes.

Este absentismo se suma a la escasez de perfiles como carniceros o pescaderos, pero también a la falta de vocación en el comercio, sector para el que la presidenta de la patronal, Matilde García Duarte, estima un crecimiento del 3% este año, frente al 1,8% del año anterior.