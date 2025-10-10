Las claves nuevo Generado con IA Damm inaugura su primera fábrica en Reino Unido, The Damm Eagle Brewery, ubicada en Bedford, representando el 30% del negocio internacional de la compañía. La nueva planta permite producir hasta 1,8 millones de hectolitros anuales, incluyendo bebidas sin alcohol y refrescos, ampliando el portfolio más allá de la cerveza. Damm ha triplicado su plantilla en Reino Unido desde la adquisición de la planta, impulsando la economía local con nuevas inversiones y empleos cualificados. La planta en Bedford busca consolidar a Damm como la mayor cervecera independiente del Reino Unido, reforzando su liderazgo en los segmentos de cerveza premium y super-premium.

Damm inauguró este jueves oficialmente The Damm Eagle Brewery, su primera fábrica fuera de la península ibérica.

Situada en la localidad inglesa de Bedford, esta planta representa un hito en la estrategia de internacionalización de la compañía y refuerza el posicionamiento de Reino Unido como su principal mercado exterior, representando el 30% del negocio internacional de la compañía.

La nueva planta de producción, informó la compañía, ubicada estratégicamente entre Londres y Birmingham, garantiza una logística eficiente y se alinea con los objetivos de sostenibilidad de la compañía.

En los últimos tres años, Damm ha invertido más de 80,5 millones de euros, instalando una nueva línea de latas e incorporando la producción de nuevas categorías.

La fábrica cuenta con una nueva tecnología que le permite producir bebidas sin alcohol y refrescos para diversificar su portfolio en el Reino Unido más allá de la cerveza.

Estas inversiones han permitido a la fábrica duplicar su capacidad de producción máxima alcanzando los 1,8 millones de hectolitros anuales.

“Nuestro objetivo es claro: convertirnos en la mayor cervecera independiente del Reino Unido. El mercado británico representa ya el 30% de nuestro negocio internacional. Elaborar localmente en Bedford era un paso natural, no solo por eficiencia, sino también para estar más cerca del mercado y de la comunidad a la que servimos”, afirmó Jorge Villavecchia, director general de Damm.

El acto también contó con la asistencia de Ceri Morgan, Comisaria de Comercio para Europa del Gobierno británico.

“Me alegra acompañar a Damm en la inauguración oficial de The Damm Eagle Brewery en Bedford, un proyecto que aportará nuevas inversiones, empleos cualificados e innovación a la región", comentó.

Demanda

La puesta en marcha de su primera planta de producción en Reino Unido permite a Damm dar respuesta al aumento de la demanda en el país de su cerveza insignia, Estrella Damm.

Desde la primavera de 2024, esta cerveza lager mediterránea se elabora en Bedford para abastecer el mercado británico, donde cada minuto se sirven 150 pintas de Estrella Damm.

Este centro productivo representa una oportunidad para Damm en el mercado británico, que ha registrado un crecimiento de dos dígitos en 2024 y prevé alcanzar resultados récord en los próximos dos años, impulsados por nuevas alianzas comerciales y de producción.

Damm ha transformado la fábrica de Bedford para alinearla con los estándares líderes del sector, manteniendo su compromiso con la calidad, la eficiencia y un enfoque fuertemente orientado al servicio al cliente y el consumidor.

La llegada de Damm a Bedford ha sido también un motor de generación de empleo y desarrollo para la economía local. En esta fase de inversión, que está previsto que finalice en 2027, se espera duplicar el número de empleados directos en la fábrica.

En los últimos tres años, desde la adquisición de la planta, Damm ya ha triplicado su plantilla directa en el Reino Unido, pasando de 56 a 180 trabajadores.

La compañía también mantiene su compromiso con la economía local mediante alianzas con proveedores e iniciativas comunitarias, en línea con el trabajo que realiza la Fundación Damm en España.

A medida que Damm se acerca a su 150 aniversario en 2026, la apertura de The Damm Eagle Brewery en Bedford marca otro hito en la trayectoria de crecimiento sostenido de Damm.

Con un enfoque en la calidad, la eficiencia, la sostenibilidad y el compromiso comunitario, Damm aspira a consolidar su posición como la mayor cervecera independiente del Reino Unido y reforzar su liderazgo en los segmentos de cerveza premium y super-premium del país.