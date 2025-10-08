España tira del negocio 'low cost' de Primark en Europa: gana un 4% más en 2024, pero teme un estancamiento por la inflación

España es un país muy importante para el negocio de Primark. Así lo ha demostrado durante años su matriz, Associated British Food (ABF), quien ha realizado inversiones millonarias para abrir nuevas tiendas en nuestro territorio.

Fruto de ello, la filial española de Primark cerró su ejercicio fiscal a 31 de agosto de 2024 con un beneficio de 40,2 millones de euros, un 4,4% más que un año antes, según las cuentas depositadas recientemente en el Registro Mercantil.

De hecho, se puede decir que empieza a recuperarse, en parte, de la caída del 46% de sus ganancias registrada en el ejercicio fiscal de 2023. No obstante, aún está lejos de los niveles de 2019, cuando ganó 118 millones de euros.

Por su parte, su facturación alcanzó la cifra histórica de 1.855 millones de euros, un 3,7% más. Modera su crecimiento con respecto a anteriores ejercicios, pero sigue al alza.

El crecimiento de la filial española estuvo muy en línea con la cadena a nivel global. Las ventas de la cadena textil durante su último año fiscal sumaron 11.249 millones de euros, un 4,9% más.

Pero en lo que va de 2025, el mercado español se alza como su tabla de salvación ante la incertidumbre económica en otros países.

Las ventas en el primer semestre fiscal de este año de Primark a nivel global llegaron a 5.251 millones de euros, lo que representa una caída del 0,6%.

Reino Unido e Irlanda

La matriz de la firma de moda lo achacó a problemas en los mercados de Reino Unido e Irlanda.

Por el contrario, en España y Portugal las ventas de Primark crecieron un 8% en el semestre, reflejando “un buen crecimiento subyacente en ambos mercados y una fuerte contribución de las tiendas recientemente inauguradas”.

La firma low cost está muy pendiente de la coyuntura económica. Según se detalla en la auditoría de sus cuentas “los datos financieros mundiales recientes muestran un mayor riesgo de recesión en los últimos meses y un período prolongado de estancamiento es una posibilidad real”.

Para la cadena, esto aumentaría los problemas de deuda de los consumidores, lo que se traduciría en un aumento del costo de la vida y ejercería una presión adicional sobre los presupuestos familiares.

La compañía asegura que el gasto de los consumidores ha demostrado ser más resistente de lo previsto a principios del ejercicio.

Pero está alerta porque “los presupuestos de los hogares siguen enfrentándose a presiones reales como consecuencia de la elevada inflación y los tipos de interés, así como de la incertidumbre económica general”, señalan desde la compañía.

Ante esta situación, la empresa ha desarrollado estrategias teniendo en cuenta los posibles cambios en el comportamiento y las demandas de los clientes, así como las implicaciones para el negocio.

En base a ello, Primark cree que está “en una buena posición para sortear estos vientos en contra en caso de que surjan”.

Aperturas

La cadena cerró el ejercicio fiscal de 2024 con 451 tiendas en 17 países. De ellas, 63 están en España. Es decir, el 14% de los establecimientos de la low cost.

Pero en lo que va de 2025, la cadena de moda ya ha abierto más puntos de venta alcanzando la cifra de 67. El último fue en Jaén.

Esta apertura marca la finalización del programa de inversión de 100 millones de euros anunciado por Primark en noviembre de 2022.

Como parte de este programa, Primark informó de sus planes para abrir ocho nuevas tiendas, una ampliación y la renovación y modernización de varias tiendas existentes, con trabajos que se llevarían a cabo entre 2023 y 2025.

Además de las ocho tiendas comprometidas, Primark abrió otros dos nuevos establecimientos en 2025 en centros comerciales de Lugo y Zaragoza y otro en Rivas Vaciamadrid en 2024.