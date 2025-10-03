Alcampo nombra a Carlos Pedreira nuevo director general en pleno proceso de reestructuración de la cadena

En pleno proceso de reestructuración tras llevar a cabo un ERE y anunciar el cierre de tiendas, Alcampo realiza cambios en su cúpula directiva. Carlos Pedreira Freire, actual director de Patrimonio y Proximidad Digital de Alcampo, asume desde este 3 de octubre la dirección general de la cadena.

Releva en el cargo a Américo Ribeiro que, tras seis años en la empresa, asumirá posiciones de consejero en diferentes países donde opera Auchan Retail y la presidencia de Zenalco (central internacional de compras de frutas y verduras de Auchan Retail).

"Carlos toma la responsabilidad de guiar a Alcampo en el proceso de transformación iniciado, impulsar la inversión en proyectos de futuro, consolidar un modelo multiformato y omnicanal que responda a las nuevas tendencias de consumo y asegurar que los clientes disfruten de una experiencia de compra ágil, personalizada y sostenible", señala en un comunicado.

Bajo su liderazgo, la compañía trabajará en su adaptación a los hábitos emergentes, fomentando espacios físicos y digitales más cercanos, convenientes y alineados con las necesidades de los consumidores, al mismo tiempo que garantiza un desarrollo responsable y con visión de largo plazo.

Este cambio llega en un año en el que Alcampo ha puesto en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a unos 600 trabajadores y supuso el cierre de 16 tiendas. ¿La razón? No supo amortizar las 223 tiendas que compró a Dia en 2023.

Trayectoria

Tras acumular una amplia experiencia internacional en puestos directivos tanto en Auchan Retail como en otras empresas, Carlos Pedreira comenzó su trayectoria en Alcampo en el año 2021, asumiendo entonces, junto a Ribeiro, la responsabilidad de preparar la transición planificada orientada a liderar la dirección general de la compañía.

Carlos Pedreira, de 48 años, es licenciado en Derecho por la Universidade da Coruña, donde cursó también un Posgrado de Dirección y Gestión de Empresas así como formación en Derecho Internacional, estudios que completó en la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Pedreira, tras experiencias en otras empresas, ingresó en Kiabi donde desempeñó diversos puestos como responsable Jurídico y Expansión, Director Jurídico del Grupo en Francia y CFO de ITFAS la central de compras del Grupo Kiabi, ubicada en Hong Kong hasta el año 2017.

En ese mismo año asumió la Dirección Jurídica y Fiscal de Auchan Retail Internacional, llegando a España en 2021 como Director de Finanzas y Patrimonio.

Lo hizo tras liderar una zona de vida con dos hipermercados y ocho supermercados donde dirigió posteriormente también la proximidad digital, que agrupa responsabilidades de dirección de Desarrollo, Técnica, Franquicias y M&A (Mergers and Acquisitions) proyectos estratégicos, ecommerce y CFC (Customer Fulfillment Center).

Por su parte, Américo Ribeiro tras una primera etapa como emprendedor, ha dedicado toda su carrera profesional al retail alimentario.

Comenzó en el Grupo Pao de Açúcar y posteriormente se integró en el grupo Auchan en 1996 tras la fusión de las dos empresas. Américo asumió en 2007 la dirección general de Auchan Portugal, cargo que desempeñó durante 10 años.

En 2017 fue nombrado Director General de Auchan Italia. Desde 2020, Américo ha sido el Director General de Alcampo.