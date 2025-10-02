Un rescate con sabor a huerta: Gvtarra ofrece por Aceitunas Sarasa 150.000€ y quedarse con sus fábricas y la producción

La crisis que ha atravesado el sector de la aceituna en España se ha cobrado una víctima: la compañía navarra Aceitunas Sarasa, que se declaró recientemente en concurso de acreedores. Su única salvación es la oferta de compra que The Real Green Food (antiguo Grupo Riberebro) ha puesto sobre la mesa.

El auto del concurso incluyó esta oferta vinculante para adquirir la unidad y actividad productiva con garantía de dar continuidad a la empresa, dedicada a la elaboración de encurtidos -especialmente aceitunas y piparras- desde 1968.

Dicha oferta, lanzada por la dueña de marcas tan reconocidas como Gvtarra, implica el pago de 150.000 euros para hacerse con la unidad productiva, según el documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Botes de aceitunas de Aceitunas Sarasa.

Esto incluye tres instalaciones (y su maquinaria): la plataforma logística en Cárcar (Navarra), la planta industrial en Almendralejo (Badajoz) y la fábrica principal en Andosilla (Navarra).

Esta última fábrica es la más importante, ya que es la que se dedica a la elaboración, envasado, almacenamiento y comercialización de aceitunas y encurtidos.

Incluye múltiples edificaciones (naves, depósitos, oficinas, laboratorios, etc.).

Asimismo, la oferta añade la subrogación de los créditos hipotecarios garantizados por los inmuebles adquiridos y su calendario de amortización. Dichos créditos ascienden a algo más de 1,7 millones de euros.

Además, The Real Green Food pretende quedarse con la producción de Aceitunas Sarasa.

Para ello pagará el 50% del valor contable de las existencias y el 100% del precio abonado por la empresa quebrada de las nuevas piparras ya firmado para esta campaña.

Productos de Gvtarra.

Asimismo, la propuesta incluye la subrogación de 92 trabajadores de los 110 trabajadores de la compañía navarra.

Con esta oferta, vigente hasta el 15 de octubre y a la espera de aprobación, la dueña de Gvtarra se compromete a mantener la actividad empresarial de la misma durante los próximos tres años.

Quiebra

Para llegar a esta situación, sólo hay que echar la vista atrás y ver cómo en 2024 el incremento en los costes de aprovisionamiento impactó duramente en el negocio de Aceitunas Sarasa.

Algo que se notó especialmente en productos agrícolas básicos como la aceituna cruda, vinagres, sal y otros componentes esenciales para la elaboración de sus distintos productos.

Estos aumentos han sido consecuencia, en parte, de fenómenos climáticos adversos que han reducido la producción agrícola, así como de tensiones en los mercados internacionales de suministros.

Como consecuencia de ello, la compañía registró pérdidas de 4,1 millones de euros en 2024, según se detalla en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

Piparras Sarasa.

“Este resultado refleja principalmente el desfase entre el crecimiento de los costes de producción y la imposibilidad de trasladar íntegramente dichos incrementos al precio final de venta debido a la presión competitiva del mercado”, justifica en las cuentas.

Esta situación le llevó a solicitar el concurso de acreedores el pasado 18 de septiembre bajo una novedosa fórmula, la de llevar adjunta la solicitud de ofertas de compra de la compañía por parte de otra. En este caso, de Grupo Riberebro.

¿Quién es este grupo?

Es uno de los principales actores del sector agroalimentario en España con una facturación de 82 millones y un beneficio de 16 millones en 2023 (último dato actualizado).

Grupo Riberebro se creó en 2007 como resultado de la integración de tres empresas familiares con marcas de reconocido nombre en el mercado: Gvtarra, Ayecue y Ja'e.

El 20% de su cifra de negocios viene de mercados extranjeros, siendo el motor de crecimiento de los últimos años, y manteniendo posiciones en mercados como Francia, Alemania, Portugal, Italia, EEUU, Chile…

Tiene siete plantas productivas en propiedad con valor de tasación superior a los 35 millones de euros.

Opera en el mercado de los vegetales y hongos, controlando toda la cadena de valor, desde el propio cultivo hasta la comercialización final.

De hecho, en 2021 Grupo Riberebro cambió su nombre a The Real Green Food para consolidar su posición como empresa especializada en alimentos de origen vegetal.

Instalaciones de TheReal-Gvtarra. Europa Press

Adicionalmente, es proveedor de casi toda la gran distribución española con una altísima tasa de diversificación por cliente, producto y canal.

En su oferta, la compañía asegura que “sus sinergias con Aceitunas Sarasa en relación con las compras, la gestión fabril y la comercialización son muy elevadas, lo que refuerza la viabilidad futura del nuevo proyecto”.

Además, en el documento el grupo asegura contar con un equipo directivo muy experimentado que ha realizado la reestructuración y puesta en crecimiento posterior del propio grupo tras atravesar dificultades económicas y de negocio.

De hecho, destacan que Eduardo López Milagro -CEO del grupo- tiene una amplia experiencia en gestión de compañías y de situaciones de reestructuración tras su paso por Caja Navarra o Criteria Caixa, entre otras.