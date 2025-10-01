Carrefour no se rinde y quiere resucitar el hipermercado: convierte sus pasillos en escenarios de boda

En plena crisis del hipermercado en España, Carrefour, la cadena más afectada, no se rinde y quiere salvar este formato de grandes dimensiones.

La cadena acaba de lanzar Wedding Shoot, un concurso que invita a las parejas a inmortalizar sus fotos de boda en un lugar tan cotidiano como inesperado: el hipermercado.

La propuesta, transforma los pasillos en escenarios nupciales para convertir el acto de la compra cotidiano en un recuerdo inolvidable. Los participantes podrán ganar una sesión fotográfica de la mano del reconocido fotógrafo Assiah Alcázar.

“El hipermercado forma parte de la vida cotidiana de millones de personas y queremos que siga siendo un lugar de encuentro, innovación y sorpresa”, señala Elodie Perthuisot, Directora Ejecutiva de Carrefour España.

“Con iniciativas como Wedding Shoot demostramos que la cercanía y la conexión con nuestros clientes es primordial. Queremos sorprenderlos y estar cerca de ellos para que nos elijan todos los días”, añade.

En su ADN

Esta acción está dentro de la campaña #ElHíperEstáDeModa lanzada por la compañía gala, propulsora de este formato en nuestro país.

Carrefour abrió su primer hipermercado en España en 1973 en El Prat de Llobregat (Barcelona).

Es el mayor estandarte de este modelo de negocio con 204 hipermercados en nuestro país.

Según datos de la patronal La Distribución (antigua Anged), actualmente existen 495 hipermercados en España, que suponen el 14% del comercio minorista. Por lo que tendría una cuota de mercado del 41% en este canal.

A pesar de ello, la compañía es consciente de la crisis de este formato desde hace años, por lo que también apuesta por la proximidad con 1.100 Carrefour Express distribuidos por España. Aunque de momento no le ayuda mucho.

“Carrefour está penalizado por el hipermercado. Pierde compradores y no consigue compensar con el canal de proximidad”, señaló hace una semana Bernardo Rodilla, Retail Client Director de Kantar.

Eso le ha llevado a bajar al 9% de cuota en los primeros ocho meses del año, un punto menos con respecto al mismo periodo del año anterior.

Cierto es que es el segundo distribuidor de España (sólo superado por Mercadona), pero está lejos del 10,4% de cuota que llegó a tener hace un año.

El futuro del hipermercado

Ante un contexto difícil para el hipermercado en España, cabe preguntarse qué podemos esperar de este canal.

"El hipermercado es el canal que más cuota pierde, algo que se veía antes de la Covid", explican desde Kantar. Luego repuntó con la pandemia y ahora vuelve a caer.

A largo plazo hay que tener en cuenta que el híper en términos de superficie ha perdido cuota. “Esta la han ganado las empresas de surtido corto (como Lidl o Mercadona) que han sustituido las grandes compras que se hacían antes”, continúan.

No obstante, la resistencia de este formato está en apalancarse en los factores que le hacen diferencial: permite realizar cestas más grandes, tiene un surtido más completo con muchas más marcas y apuesta por las promociones.

En el lado opuesto están Eroski (que ha ganado cuota) y Family Cash. Ambas siguen apostando por este formato con cierto éxito.