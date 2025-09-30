De liderar KFC a gestionar la marca de dónuts Krispy Kreme en España: así es la nueva aventura de Manuel Zamudio

El próximo 2 de octubre Krispy Kreme abrirá sus puertas en España, concretamente en el centro comercial Westfield Parquesur en Leganés (Madrid). Se trata de una de las marcas de rosquillas más reconocidas del mundo y aterriza a nuestro país con la idea de llegar hasta 60 locales en cuatro años, tal y como avanzó EL ESPAÑOL-Invertia.

Detrás de este proyecto está el mexicano Manuel Zamudio, quien por fin ha presentado oficialmente la marca en Madrid como un “producto único y fresco”.

El directivo, junto a otros socios, lleva meses preparando el terreno para esa ansiada apertura.

Concretamente desde agosto de 2024, cuando se anunció la joint venture entre Glaseadas Originales (sociedad de la que Zamudio es CEO) y la icónica compañía norteamericana, que mantendrá una participación minoritaria del 25%.

Pero Zamudio no es nuevo en esto. Durante más de seis años (2011-2017) ocupó la dirección general de KFC España. Por lo que conoce a la perfección el mercado de la restauración española.

Durante esa etapa logró la expansión de KFC pasando de 60 a 300 restaurantes. También fortaleció su modelo de negocio e impulsó políticas de inclusión y recursos humanos.

En el sector fue muy alabada su gestión en la famosa cadena de pollo frito. Tras este paso dejó la dirección general, pero en paralelo se hizo con unos cuantos locales franquiciados de KFC que gestionó durante ocho años.

Manuel Zamudio durante la presentación de Krispy Kreme.

No obstante, los acabó vendiendo hace unos meses para dedicarse en exclusiva al lanzamiento de la marca americana.

Además de España también se ocupará de la llegada de Krispy Kreme a Portugal, pero eso aún tardará un poco más.

Para todo ello, el directivo y sus socios (con los que también gestiona los restaurantes Sanoa) han contado con una inversión inicial de 6 millones de euros.

Y en los próximos cuatro o cinco años será de 20 millones, tal y como señaló en la presentación del primer local.

Krispy Kreme en España

El local de Leganés, donde se han creado 100 puestos de trabajo, funcionará no sólo como tienda, sino como centro principal de producción para la capital, bajo el modelo ‘Teatro Krispy Kreme’.

Este 'Teatro' es una especie de obrador abierto al público que permite a los clientes ver la elaboración de los productos en tiempo real e incluye el famoso neón ‘Hot Now’ encendido cuando los dónuts están recién hechos. Dos señas de identidad de la firma.

En Madrid ya están buscando ubicaciones para otros locales y probablemente puedan abrir otras dos o tres tiendas antes de cerrar el año. Pero el plan de expansión va mucho más allá.

En los próximos cuatro años prevén abrir “entre 50 y 60 cafeterías más en toda España y tener cinco 'Teatros' en grandes ciudades” desde los que suministrar los dónuts, tal y como contó hace dos meses el directivo en una entrevista en EL ESPAÑOL-Invertia.

Tienda Krispy Kreme en Leganés (Madrid).

Barcelona, Málaga o Bilbao son las principales opciones. También esperan llegar a distribuir sus productos en supermercados, estaciones de servicio y grandes superficies.

Además, “todas las tiendas son propias según el acuerdo de exclusividad al que llegamos. No se subfranquician”, señaló Zamudio durante la presentación.

El directivo asegura que la marca ha causado mucho “ruido” y ya cuenta con muchos fanes esperando el estreno del nuevo establecimiento.

Antes de la apertura de la primera tienda, el equipo de Manuel Zamudio ha hecho un trabajo importante para dar a conocer la marca en España, el país número 42 al que llega.

En concreto, el exdirectivo de KFC detalla que se dieron a probar 27.000 cajas de medias docenas en universidades, parques empresariales y otras ubicaciones de Madrid.

Krispy Kreme es una compañía estadounidense especializada en la elaboración y venta de dónuts y café, fundada por Vernon Rudolph en 1937 en Winston-Salem, Carolina del Norte (EEUU).