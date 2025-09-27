Carrefour, Alcampo y E.Leclerc: la crisis del hipermercado se ceba con las cadenas francesas en España

Los cambios en los hábitos de consumo en España están condenando duramente al hipermercado, un formato que las grandes cadenas francesas como Carrefour, Alcampo y E.Leclerc han potenciado durante años. Ahora, esa apuesta les castiga con caídas de cuota de mercado.

La más afectada es Carrefour, que curiosamente trajo a España este formato en 1973. El primer híper se ubicó en El Prat de Llobregat (Barcelona).

Es el mayor estandarte de este modelo de negocio con 204 hipermercados en nuestro país. Se trata de una cifra que se mantiene estable en el tiempo.

A pesar de ello, la compañía es consciente de la crisis de este formato desde hace años, por lo que también apuesta por la proximidad con 1.100 Carrefour Express distribuidos por España. Aunque de momento no le ayude mucho.

“Carrefour está penalizado por el hipermercado. Pierde compradores y no consigue compensar con el canal de proximidad”, señaló hace una semana Bernardo Rodilla, Retail Client Director de la consultora.

Eso le ha llevado a bajar al 9% de cuota en los primeros ocho meses del año, un punto menos con respecto al mismo periodo del año anterior.

Cierto es que es el segundo distribuidor de España (sólo superado por Mercadona), pero está lejos del 10,4% de cuota que llegó a tener hace un año.

Alcampo

Tras Carrefour, la francesa Alcampo es otra de las cadenas que apuesta por este formato de grandes dimensiones que parte de los 2.500 metros cuadrados en adelante.

Tiene cerca de 80 hipermercados en España, pero con la idea de reducir dimensiones en algunos o desprenderse de otros.

Por ejemplo, hace unos meses Family Cash adquirió un hipermercado que estaba franquiciado por Alcampo en Leganés (Madrid).

Esto forma parte de un proceso de reestructuración que anunció hace meses con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a unos 600 trabajadores y supuso el cierre de 16 tiendas.

Además de la crisis del hipermercado, la empresa gala no ha sabido amortizar las 223 tiendas que compró a Dia en 2023. Y eso se ha traducido en la pérdida de cuota año tras año.

Hasta agosto, Alcampo registra su cuota más baja de la historia con un 2,8%. Pierde 0,3 puntos.

E.Leclerc

Con bastante menos peso que Carrefour y Alcampo, en España opera el gigante francés de la distribución E.Leclerc que, casualmente, en Francia es líder del sector.

Abrió su primer hipermercado en nuestro país en 1992. La compañía opera en régimen de cooperativa en la que cada socio es propietario de uno o dos centros como mucho.

Actualmente tiene 12 hipermercados repartidos por Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra, Murcia y Extremadura.

Y no hay planes de expansión. De hecho, el año pasado cerró en Madrid el de Pinto, aunque mantiene abierta su gasolinera con precios low cost.

Hipermercado de E.Leclerc en Soria.

Llegó a tener 18 hipermercados en nuestro país tras la compra en 2011 de siete establecimientos a Eroski en Madrid por 120 millones de euros.

Sin embargo, la crisis de este formato no sólo no le ha permitido crecer más, sino que ha reducido su número. Además, por su escaso peso en España no hay registros de cuota de mercado realizados por ninguna consultora.

Su red de hipermercados, junto a la de Alcampo y Carrefour, suman casi 300 establecimientos en tierras españolas.

Es decir, las cadenas galas son las que más tiendas tienen de estas dimensiones ya que según la patronal Distribución (antigua Anged) en 2023 había 495 hipermercados en España. Es su dato más actualizado.

Si bien es cierto, las tres cadenas francesas no tienen planes de expansión en este formato y capean la crisis del hipermercado peor que otros competidores, como Eroski (que ha ganado cuota) y Family Cash.