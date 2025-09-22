Pizzerías Carlos paga su rechazo a reducir el precio de las pizzas y los efectos de la inflación: pierde 4,6 millones en 2024

El sector de la pizza vive un momento de auge sostenido con una competencia cada vez más feroz. Eso hace que muchas de las grandes cadenas, en pleno momento expansivo e inversor, no paren de cosechar pérdidas. Un ejemplo de ello es Pizzerías Carlos.

La compañía -antigua Pizzerías Di Carlo- cerró el ejercicio 2024 con unas pérdidas de 4,6 millones de euros, según sus cuentas depositadas recientemente en el Registro Mercantil.

De esta forma, la empresa acumula tres años con unas pérdidas de más de 6 millones. Entre 2022 y 2023 sus números rojos alcanzaron los 1,5 millones.

¿La razón? Para Francesc Ros, uno de sus fundadores, la explicación está en una “coyuntura económica marcada por el alza en los tipos de interés y la inflación” y en el “ciclo que está viviendo el sector en general”.

Pero en sus cuentas Pizzerías Carlos va más allá y reconoce que la tendencia actual del sector de restauración pasa por “una reducción de precios de venta, lo que implica una disminución importante de los márgenes de las compañías, que apuestan por un aumento en las cuotas de mercado para compensarlo”.

Para la empresa fundada en 2009 por dos exempleados de Telepizza esta estrategia “tiene un impacto no positivo en la calidad del producto y, como consecuencia, en el consumidor”.

“Nuestra visión es continuar ofreciendo al cliente el producto de calidad en el que nosotros creemos, ofreciendo una pizza artesanal distinta a la que puede encontrar en otros restaurantes, manteniendo unos márgenes que aseguren la viabilidad de la compañía”, añaden en la auditoría de las cuentas.

Y lo cierto es que hay una gran competencia en el sector con empresas de la talla de Telepizza, Domino's Pizza o Papa John's, a las que se suman empresas de pizzas artesanales pequeñas y otras cadenas de comida variada que ofrecen este producto, especialmente a través de Glovo o Uber Eats.

No obstante, su facturación ha ido en aumento. En 2024 fue de 44,27 millones de euros, un 7,3% más que en 2023 y el doble de la de 2022 (22,6 millones).

“Los buenos resultados en las ventas y un Ebitda positivo, que prevemos duplicar en 2025, reflejan la fortaleza de Pizzerías Carlos”, detalla Ros en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia.

Algo que también plasman en sus cuentas, donde afirman que esperan seguir mejorando sus resultados en el próximo ejercicio debido a “la buena situación del sector y la mejoría de los precios por el entorno inflacionista”.

Plan de aperturas

A cierre de 2024, Pizzerías Carlos contaba con una red de 93 restaurantes, de los cuales 70 son propios y 23 franquiciados. Durante el año realizaron seis aperturas de locales propios y tres franquiciados. Si bien es cierto, cerraron cuatro restaurantes.

Pero esta cifra es menor de lo esperado. En una entrevista en 2021 concedida a EL ESPAÑOL-Invertia, Pizzerías Carlos esperaba alcanzar la tienda número 100 a finales de 2022 y facturar 50 millones.

Y lo cierto es que eso no ha ocurrido. La expansión ha ido más lenta de lo esperado.

A pesar de ello, el fundador avanza que mantienen sus “planes de crecimiento futuro y desarrollo de la marca, que se irán adaptando en función de la evolución del resto de indicadores”.