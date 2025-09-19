Tous ficha a Susana Sánchez, CEO de Parfois, como nueva consejera delegada

Susana Sánchez será la nueva consejera delegada de Tous. La hasta ahora máximo responsable de Parfois ha sido la elegida para sustituir a Carlos Soler-Duffo al frente de la compañía española de joyería de lujo.

En un comunicado, Tous señala que el nombramiento de Sánchez, que reportará directamente a Alba Tous, presidenta de la compañía, refuerza su ambición de "afianzar su liderazgo global" en línea con el plan estratégico GEM (Growth, Elevation, Mindset).

Todo ello con el objetivo de "acelerar su crecimiento sostenible, continuar elevando su propuesta de marca y seguir apostando por la innovación, la creatividad y la conexión con nuevas generaciones".

En este contexto, Tous remarca que Sánchez aportará a la compañía "más de 25 años de experiencia" en el sector del retail y de la moda, los últimos de ellos como consejera delegada de la cadena de moda y complementos Parfois.

Con anterioridad, la ejecutiva, ingeniera de Telecomunicaciones y MBA por Ieside, fue directora general corporativa de Grupo Profand y ocupó cargos de responsabilidad en empresas como Bimba y Lola o Dayaday.

Estrategia

“Con la llegada de Susana iniciamos una etapa ilusionante en la que damos continuidad a nuestro plan estratégico GEM", subraya Alba Tous.

En este sentido, agrega que "su profundo conocimiento del sector de la moda, su visión innovadora y su experiencia en el desarrollo global de compañías de retail" refuerzan la "ambición de crecimiento" de Tous y su apuesta por "elevar la marca hacia nuevas dimensiones de diferenciación e innovación”.

Por otro lado, la compañía agradece a Carlos Soler-Duffo su "liderazgo, compromiso y visión" durante sus trece años en la compañía, siete ellos como consejero delegado.

"Durante este periodo, marcado por la transformación y el crecimiento sostenido, Tous ha reafirmado su posición como uno de los líderes mundiales en el segmento de la joyería de lujo asequible", resalta.