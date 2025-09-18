Bodega de Codorníu.

Raventós Codorníu obtiene 44 M€ de Ebitda en su ejercicio 2024-2025, un 13% más

La bodega cerró el ejercicio con una facturación bruta de 232 millones de euros, un 3% más.

S.Tobar
Publicada

Raventós Codorníu ha cerrado su último ejercicio fiscal (julio 2024-junio 2025) con un Ebitda de 44 millones de euros, un 13% más interanual y el mayor de su historia.

La bodega cerró el ejercicio con una facturación bruta de 232 millones de euros, un 3% más, y una facturación neta de 195 millones, un 4% más, mientras que el resultado neto estimado es de un 50% más que en el ejercicio anterior.

En un comunicado señala que se ha seguido con la tendencia positiva del año anterior y todas las unidades de negocio del grupo han crecido. 

Por regiones, el mercado español crece un 5,5% en ventas y evoluciona en positivo tanto en el canal hostelería (con un incremento del 5%) como en alimentación (con un +6%). 

El área internacional registra también un crecimiento del 6% (en moneda constante - venta neta).

En cuanto al negocio digital a nivel mundial, la compañía cierra el ejercicio fiscal con un sólido rendimiento (+15%) y en enoturismo se alcanza un récord histórico en los últimos 10 años, creciendo un 5,5%.

También han destacado un cierre de año "espectacular" de eventos en la bodega Codorníu, que supusieron un incremento del 11% en facturación.

La compañía sigue ganando cuota de mercado tanto en España como en el mercado internacional.

El mercado nacional representa el 56% de su negocio, y el internacional el 44 % restante, y las ventas se reparten entre cava (59%), vinos tranquilos (39%) y 2% (no&low alcohol). 

A pesar de la situación de inestabilidad político-económica, el margen de Ebitda de la compañía bodeguera ha experimentado un crecimiento constante en los últimos cinco años hasta alcanzar el 23% en el último ejercicio.