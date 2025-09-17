Tous ultima el fichaje de un nuevo CEO tras la salida de Carlos Soler-Duffo

Tous ultima el fichaje de un nuevo consejero delegado (CEO) tras la salida de Carlos Soler-Duffo, han explicado fuentes de la empresa a Europa Press y ha avanzado este miércoles La Vanguardia.

La empresa ha agradecido a Soler-Duffo "su liderazgo, compromiso y visión estratégica, que han sido fundamentales para alcanzar estos logros y preparar a la compañía para una nueva etapa de crecimiento".

"Soler-Duffo cierra una etapa de transformación, que ha consolidado a la marca como líder global en la joyería de lujo asequible", ha añadido la firma, que ha apuntado el impulso a la digitalización y la integración omnicanal de la marca como principales hitos.

Tous ha señalado que en el marco del plan GEM (por las siglas de Growth, Elevation, Mindset) está preparada para "afrontar nuevos retos y seguir fortaleciendo" el crecimiento.

Ha recordado que en 2024 superó los 500 millones de euros de facturación y que durante la última etapa ha más que duplicado su tamaño.