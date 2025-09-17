Lidl eleva sus ventas un 5,7% hasta los 6.952 millones en España tras invertir 330 millones en 2024

Lidl ha registrado unas ventas netas de 6.952 millones de euros en España en su ejercicio fiscal (entre el 1 de marzo de 2024 y el 28 de febrero de 2025). Esto supone un 5,7% más que en el mismo ejercicio anterior.

En 2024, la cadena de supermercados ha destinado más de 330 millones de euros a seguir ampliando su presencia en el país.

Esta inversión ha permitido la apertura de unas 30 nuevas tiendas, con lo que la compañía supera ya los 700 establecimientos, y la inauguración de una plataforma logística en Constantí (Tarragona).

Asimismo, Lidl ha creado más de 1.200 nuevos empleos, elevando su plantilla en España hasta alcanzar unas 19.700 personas. Para 2025 la previsión es incorporar a otros 1.000 empleados más.

Durante el último ejercicio, la compañía ha realizado compras récord por valor de unos 7.900 millones de euros a más de 860 proveedores nacionales, lo que representa un incremento del 6% respecto al ejercicio anterior.

Lidl encara el año 2025 con el objetivo de pisar aún más el acelerador. Prevé una inversión similar a la del último ejercicio para abrir unas 50 tiendas.

De ellas, unas 40 serán aperturas y el resto, modernizaciones y ampliaciones de su actual red de puntos de venta para ofrecer un servicio aún mejor a sus clientes.