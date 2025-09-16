Nestlé adelanta el nombramiento de Pablo Isla como presidente al 1 de octubre

El Consejo de Administración de Nestlé ha anunciado que Pablo Isla asumirá la presidencia a partir del 1 de octubre, tras la decisión de Paul Bulcke de retirarse del Consejo antes de lo previsto.

En junio se anunció su nombramiento, pero estaba previsto que asumiera el cargo en abril de 2026. Por lo que con esta decisión se adelanta el nombramiento, según un comunicado de la empresa.

“En nombre del Consejo de Administración, quiero expresar nuestra sincera gratitud a Paul por su liderazgo y su inquebrantable dedicación a Nestlé”, dijo Isla.

Pablo Isla, consejero delegado de Inditex entre 2005 y 2011 y presidente y consejero delegado de Inditex entre 2011 y 2022, se incorporó al Consejo de Administración de Nestlé en 2018.

Ha ocupado el cargo de vicepresidente y consejero independiente principal desde 2024 y es miembro de las comisiones de Nombramientos, Retribuciones, Presidencia y Gobierno Corporativo de la compañía.

Junto con Laurent Freixe, quien se convirtió en CEO de Nestlé el 1 de septiembre de 2024 y miembro del Consejo de Administración en abril de 2025, el nuevo equipo está bien equipado para continuar con el liderazgo de Nestlé en Nutrición, Salud y Bienestar y fomentar los valores y principios de la empresa.