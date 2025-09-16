Mercadona no toca techo y sigue siendo el líder absoluto de la distribución española

Mercadona sigue imparable. En los ocho primeros meses de 2025, la cadena de Juan Roig alcanza una cuota de 27,3% (0,7 puntos más que en el mismo periodo de 2024), según datos de la consultora Kantar Worldpanel.

La cadena valenciana vuelve a crecer en su zona de influencia, el Levante. Además, consigue aprovechar cada acto de compra.

“Lo hace con categorías estratégicas como los platos preparados, los huevos o el pescado”, señala Bernardo Rodilla, Retail Client Director de la consultora.

Le sigue Carrefour, con un 9% de cuota, pero en una situación más complicada por la pérdida de un punto. ¿La razón? “Está muy penalizado por el hipermercado, pierde compradores y no consigue compensar con el canal de proximidad”, añade.

Lidl continúa su crecimiento como tercer distribuidor. Ya alcanza una cuota de 6,9% (0,5 puntos más). Y su principal competidor en Alemania, Aldi, es el que más compradores suma, aunque en España su cuota aún es de 1,9%.

Regionales y Dia

El cuarto distribuidor es Eroski con una cuota de 4,3% (0,1 puntos más), seguido de Dia con 3,7% (0,2 puntos más). La cadena comienza esa reconquista del comprador. “Después de la reestructuración vuelve a abrir tiendas y ganar consumidores”, detalla Rodilla.

Por su parte, Consum alcanza un 3,6% (0,2 puntos más), mientras que Alcampo se ve penalizada por el cierre de tiendas con una caída de 0,3 puntos porcentuales (2,8%).

Más allá de Eroski y Consum, Kantar también destaca el crecimiento de los supermercados regionales con la central de compras IFA con un 10% de cuota. “Este último año han acelerado el crecimiento en la categoría de envasados”, asegura.

Desde la consultora señalan que “estamos en un contexto de estabilidad”, pero también complejo. “Los crecimientos cada vez serán menores porque el comprador encuentra más opciones y más variadas, como Primaprix, Costco y Action”, concluye.

Consumo y marca blanca

El informe de Kantar confirma que la evolución del gran consumo entra en una fase de estabilidad.

Sin embargo, el consumidor mantiene su control sobre el gasto, lo que significa que aún se sigue conteniendo a la hora de llenar la cesta de la compra, mientras que la marca del distribuidor sigue al alza.

En este contexto, el gasto en el consumo dentro y fuera del hogar ha crecido un 3,5% en el acumulado hasta agosto.

En el periodo analizado, como se avanzaba, se observa el control de la cesta de la compra por parte del consumidor con más visitas al lineal y cestas más pequeñas.

Así, un 13,6% de los consumidores visitan más de una enseña (sin contar el canal tradicional) en el mismo día, un comportamiento que se beneficia de la creciente concentración del retail.

En cuanto a la marca del distribuidor, en lo que llevamos de año ha crecido 1,7 puntos porcentuales, un ritmo similar al de 2024.

Aunque durante los últimos periodos se observa una cierta desaceleración de estas marcas, en el acumulado hasta agosto, su cuota alcanza ya el 45,9%. Este crecimiento se debe en su mayoría a la buena evolución de las cadenas de surtido corto.