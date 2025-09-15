Galería Canalejas deja atrás las pérdidas, pero mantiene un 31% de su superficie comercial sin ocupar por marcas de lujo

Galería Canalejas sale de pérdidas. El complejo de lujo ubicado en pleno centro de Madrid cerró el ejercicio 2024 con 157.000 euros frente a los números rojos de 12,69 millones de 2023. Una cifra que se debe a la buena marcha del hotel Four Seasons y a la actividad de una galería que aún no está completa.

La facturación creció un 29% hasta los 91,5 millones de euros, según se desprende de las cuentas anuales depositadas recientemente en el Registro Mercantil.

Para la sociedad Centro Canalejas Madrid, participada al 50% por OHLA y Mohari Hospitality, el ejercicio 2024 ha constituido “un año de notable crecimiento” en sus tres unidades de negocio: el hotel Four Seasons, la galería comercial y el parking.

Y eso que la zona comercial de Galería Canalejas no está completa. En concreto, la superficie bruta alquilada (metros cuadrados) de 2024 es del 69%, es decir, la misma que en 2023. Por lo que quedaría un 31% por ocupar todavía.

Ello se debe a su enfoque exclusivo y personalizado en la selección de firmas, a las restricciones de espacio y a la competencia de otras áreas consolidadas.

La flamante tienda de Tom Ford en Galerías Canalejas, Madrid.

Pese a ello, es la segunda unidad por facturación con 12,7 millones en 2024. Cifra que mejora la del pasado año gracias tanto a la entrada de nuevas marcas, como al crecimiento de las ventas de las marcas ya existentes.

En concreto, Galería Canalejas incorporó en la planta primera marcas como Tumi, Mr AB, LOUÉ o Marc Cain. Y en el atrio de planta baja destacó la gran apertura de Tom Ford.

Estas se suman a otras existentes como Rolex, Valentino, Saint Laurent, Zegna, Louis Vuitton, Giorgio Armani o Dior. Además, desde 2021 tiene un espacio gastronómico (Food Hall).

No obstante, en 2024 también sufrió algunas bajas en la parte gastronómica, como la de la empresa Mad Gourmets, que presentó concurso de acreedores.

El nuevo kiosko de café en la lujosa Galería Canalejas con un famoso pastelero: 8 euros un café

De cara a los próximos años, la empresa prevé una evolución muy positiva motivada por las continuas llegadas de marcas, crecientes visitas de público extranjero y aperturas de hoteles de lujo en la zona centro de Madrid.

De hecho, cree que este ecosistema dará lugar a "una nueva Milla de Oro”, según detalla en la auditoría de las cuentas.

Empuje del Four Seasons

El gran artífice del aumento de la cifra de negocio es el hotel Four Seasons, que facturó 77,5 millones. Para la sociedad es un activo que “continúa en fase de maduración y que aún tiene recorrido hasta su estabilización definitiva”.

Para este año prevé un nuevo crecimiento, aunque avanza que “las tasas sean más moderadas” en comparación con el ejercicio 2024.

Además, el edificio también cuenta con apartamentos de lujo de cuyo servicio se encarga el propio hotel.

Por último, a través del parking -operado por Graysepark desde 2022- Centro Canalejas Madrid ingresó 1,3 millones.

Venta del complejo

Actualmente, la sociedad está participada al 50% por OHLA y Mohari Hospitality. El fondo presidido por Mark Scheinberg, millonario israelí fundador de la casa de apuestas online PokerStars, adquirió la mitad de las acciones de la sociedad en 2017.

Pero OHLA quiere desprenderse de su parte. Cree que la mejor salida es vender su 50% a Mohari.

Entrada a la Galería Canalejas. Europa Press

Todo ello tras fracasar el proceso de venta encargado durante el año pasado a Santander y Rothschild por la falta de ofertas óptimas por un activo valorado internamente en unos 850 millones de euros, según Expansión.

Además, la compañía se encuentra inmersa en un proceso de refinanciación de la deuda sindicada que vence a finales de 2025.