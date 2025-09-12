Décimas dispara su beneficio un 80% en un 2024 marcado por el fracaso del proyecto de las tiendas de 'sneakers' Invain

La cadena de ropa deportiva Décimas vivió un año 2024 de contrastes. La compañía cerró el ejercicio con un beneficio de 1,8 millones de euros, un 80% más que un año antes, aunque su facturación descendió un 10,5%, hasta los 182,6 millones de euros.

Así se desprende de las cuentas recientemente depositadas en el Registro Mercantil, en las que también se revela que su red de tiendas (253 en total) sufrió algunos cambios.

Por un lado, Décimas realizó siete aperturas y cinco cierres durante el año 2024. Es decir, cerró el ejercicio con dos tiendas más que en 2023.

Y, por otro lado, como consecuencia de la fusión por absorción de la empresa del grupo Invain Store, Décimas integró las dos tiendas que explotaba esta sociedad y que fueron cerradas en 2024.

Dichas tiendas se corresponden con un proyecto fracasado de la matriz, Sport Street, también dueña de Polinesia y de Tenth.

Invain nació en 2017 al calor del boom de las sneakers, un tipo de calzado deportivo de suela de goma, originalmente diseñado para la actividad física y que se ha popularizado mucho.

La compañía quiso subirse a la ola de éxito de este calzado y abrió dos tiendas de Invain. La primera en el centro comercial Plaza Río 2 de Madrid y la segunda en el complejo Nevada Shopping de Granada.

Tienda Ivain en el centro comercial Plaza Río 2 de Madrid.

Sin embargo, no cuajó. Entre 2017 y 2022 acumuló pérdidas superiores a 1,1 millones de euros, registrando números rojos desde su creación hasta su desaparición.

Por lo que el grupo optó en verano de 2024 por absorber, a través de Décimas, dicha sociedad y poner fin a esta aventura.

Décimas y el grupo

No obstante, Décimas ha seguido creciendo y ya cumple 40 años en España.

Fue fundada en 1985 por Alfredo Tejero Bados, comenzando como distribuidora mayorista de productos deportivos de marcas como Adidas, Nike y Reebok. Dos años más tarde abrió su primera tienda física.

En 1989 creó la marca propia Tenth, que nació del sueño de Alfonso Tejero, runner semiprofesional que quería democratizar la moda deportiva. Se llama así porque estaba inspirado en la importancia de los detalles (Tenth, en inglés).

Y en los años 90 llegó la tercera marca: Polinesia, destinada a un público más joven y urbano.

Tienda de Polinesia en Gran Canarias.

Actualmente, las tres marcas conviven bajo el paraguas de Sport Street, que también es franquiciado de Adidas y cuenta con más de 10 tiendas en España.

Dentro de su estrategia de diversificación tiene Outlets Décimas y tiendas Tenth, centradas específicamente en la venta de marca propia.

En total, el grupo tiene más de 400 puntos de venta situados en cinco países de forma presencial y 12 online.