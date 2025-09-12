Armani deja instrucciones en su testamento para vender el 15% de la firma a LVMH, L’Oréal o EssilorLuxottica

El testamento del recientemente fallecido diseñador de moda Giorgio Armani se ha hecho público. En el documento ha dejado establecido las instrucciones que deben seguir con la compañía Armani sus herederos.

Estas establecen la obligación de buscar un comprador que se haga con un 15% de la compañía, según recoge Reuters.

Dicho texto da como opciones preferentes para vender ese porcentaje minoritario al conglomerado LVMH, el gigante de cosmética L’Oréal y el grupo de óptica EssilorLuxottica, todos de propiedad francesa.

Armani especificó que la Fundación Armani debía vender esa participación del 15% no antes de un año y dentro de los 18 meses posteriores a su fallecimiento, con preferencia a estas compañías o a un grupo de moda de similar prestigio.

L’Oréal ya ha respondido. La firma francesa asegura estar "estudiando" la propuesta de compra del 15% que consideran “una oportunidad de construir una larga historia compartida”, según Reuters.

EssilorLuxottica también lo ha hecho, pero para agradecer las palabras del diseñador. "Estamos orgullosos de la consideración que nuestro grupo y su dirección han recibido por parte del señor Armani", dijo un portavoz.

El emporio, según los balances aprobados en 2024, generó ingresos de alrededor de 2.300 millones de euros ese año. Se trata de un 5% menos que en 2023.

Resto del testamento

Según el diario italiano La Repubblica, Armani cedió el control del 40% de su imperio empresarial a su colaborador de toda la vida y director de moda masculina, Leo Dell'Orco.

Asimismo, otorgó otro 15% a su sobrina Silvana Armani, directora de moda femenina, y otro 15% a su sobrino Andrea Camerana.

La Fundación Armani, que creó en 2016 como vehículo sucesorio, controlará el 30% restante.

Y, por último, su sobrina Roberta, quien durante mucho tiempo ha servido de enlace entre Armani y sus clientes de la alfombra roja, y su hermana Rosanna, recibieron una participación sin derecho a voto en la compañía.