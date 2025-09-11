Lefties, la marca que se creó para vender las taras de Zara se afianza en Inditex: es la única que crece con más tiendas

Inditex finalizó su primer semestre de 2025 con 5.528 establecimientos. Es decir, 139 menos que hace justo un año. Todas sus marcas redujeron su número de tiendas, excepto dos: Bershka, que mantuvo su red y Lefties, que abrió nuevos puntos de venta.

En concreto, la hermana pequeña de Zara cerró el semestre con 210 establecimientos, 12 más que en el mismo periodo del año anterior.

Cierto es que el número de tiendas es infinitamente inferior al del resto de enseñas de Inditex, pero no por ello deja de ser destacado que Lefties sea la única marca que crece en este parámetro dentro del gigante.

Tampoco es casualidad si tenemos en cuenta que es una de las marcas más jóvenes del grupo (sólo Oysho, Uterqüe y Zara Home son más recientes).

También es una de las que más potencial de crecimiento tiene, gracias, en parte, a su enfoque hacia un público joven, las redes sociales y a un modelo de negocio que se ha afianzado en el low cost con estilos y diseños propios.

Aunque en sus inicios no se creó con esa premisa exactamente. Lefties nació en 1999 para dar salida a las prendas de vestir de Zara que tuvieran alguna tara o defecto.

Para que la clientela viera la tara, se ponía una pegatina sobre la prenda porque a veces era imperceptible, según contó en el ‘Podcast de Bund’ Eduardo Martín Cardona, que entre 1991 y 2005 ocupó varios puestos en Inditex, entre ellos el de director de Zara.

Hablamos de botones descosidos, agujeros a causa de las alarmas por intentos de robos o un simple hilo que se había salido de la costura, por ejemplo.

La primera tienda de Lefties se abrió en la calle Carretas de Madrid y su inauguración fue un éxito. “Ese día la cola para entrar daba la vuelta a la manzana y todo el mundo hablaba de 'Zarataras' en lugar de Lefties”, recuerda el exdirectivo.

Tienda de Lefties.

Las prendas, al tener algún defecto, se vendían a un menor precio. De ahí que Inditex hablara de moda accesible y pronto se le colgara el cartel de low cost.

Sin embargo, durante muchos años el nombre de Lefties no estuvo asociado al de Inditex o al menos los consumidores no eran conscientes del parentesco textil.

Pero en los últimos años, el éxito de este modelo de negocio llevó a Lefties a dejar de ser sólo una tienda de liquidaciones de Zara para transformarse en una marca de moda low cost, con diseño, fabricación y estilos propios. Es decir, ser independiente dentro del gigante de la moda.

La marca se dirige a todos los públicos y edades, incluyendo productos para señora, caballero, niños, bebés, y colecciones para el hogar o deporte.

Lefties en Valencia.

Actualmente opera en 18 mercados: España, Portugal, Andorra, Italia, Rumanía, Turquía, México, Qatar, Arabia Saudí, Marruecos, Túnez, Emiratos Árabes, Egipto, Bahrein, Omán, Kuwait, Jordania e Israel.

Lo hace con estas 210 tiendas. La más grande de todas está en la calle Montera de Madrid y cuenta con 4.000 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas.

Esta tienda o digital store es un ejemplo que refleja a la perfección lo que es hoy en día Lefties. Cuenta con pantallas 3D, cafetería Bombon Boss x Lefties, fuentes de agua -incluso para las mascotas-, máquinas de Arcade...

Su ubicación también es un reflejo del hueco que ocupa en el sector, muy cerca de sus principales rivales low cost: Primark y H&M.

Cierre de tiendas

Mientras Lefties se afianza como enseña potente dentro de la estrategia de Inditex, el resto de marcas hermanas continúan menguando su red de tiendas, a excepción de Bershka que las mantiene en 856.

Así, en el segundo semestre la red de Zara se redujo en 45 tiendas (hasta las 945), la de Oysho en 27 (381), la de Massimo Dutti en 24 (518), la de Stradivarius en ocho (839) y la de Pull&Bear en siete (801). A esta lista hay que añadir que Zara Home cuenta con 25 puntos de venta menos.

Cabe recordar que el número de tiendas año tras año se va reduciendo fruto de un proceso de optimización de tiendas en el que la firma dice seguir inmersa.

¿El objetivo? Impulsar “nuevas mejoras en la productividad”, señaló la compañía en la presentación de resultados del primer semestre.