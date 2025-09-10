Intersport dice adiós a España: el plan de liquidación contempla la venta de 30 tiendas de la cadena deportiva

Intersport enfila su salida de España. La cadena deportiva está en pleno proceso de liquidación tras no conseguir convencer a los acreedores con su última propuesta. Ante esta situación, su administrador concursal -RCD Legal- ha hecho inventario de todos sus activos para darles salida.

Entre ellos se encuentra su red de tiendas. De las 120 tiendas que tiene en España, 30 son propias (14 en la península ibérica y 16 en las islas Canarias) y el resto, franquiciadas.

Se trata de un paquete de tiendas que en total facturaron 17,3 millones de euros en 2024. Los puntos de venta de Canarias son los que más venden. En concreto, unos 11,9 millones de euros frente a los 5,4 millones del resto.

La venta se haría a través de una subasta extrajudicial ante la administración concursal, pero aún está pendiente de aprobación judicial.

Además, el stock de todas estas tiendas de Intersport, para un escenario de continuidad, está valorado en 5,9 millones, según el documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Por otra parte, en un escenario de liquidación a corto plazo se considera recuperable un 25% del mismo, al tratarse de productos con cierto componente estacional.

Pero el despacho RCD Legal avisa de que "esta partida es dinámica y que cuenta con constante movimiento".

Es decir, se encuentra sujeta a la propia actividad de la empresa, ya que las tiendas siguen abiertas a pesar de la situación del grupo.

Por otro lado, el administrador concursal considera que Intersport tiene los derechos de traspaso de las tiendas propias que ocupa. Se trata del pago que realiza un nuevo arrendatario a un inquilino saliente por la cesión de un local de negocio.

Además, suponen un ahorro para los compradores, ya que de media se tarda unos cuatro meses en poner en funcionamiento este tipo de tiendas.

RCD Legal ha realizado una estimación media del beneficio de una tienda estándar teniendo en cuenta variables como los ingresos de los últimos tres años y el margen medio anual.

Así, las tiendas de la península reportarían 259.890 euros, mientras que las de Canarias 700.786 euros. En total, 960.676 euros.

Además de las tiendas, la concursada cuenta en la provincia de Barcelona con un almacén arrendado en Vacarisses y oficinas centrales situadas en Sant Cugat del Vallès.

Deudas

Intersport ha llegado a esta situación tras declararse en concurso de acreedores en marzo de 2025. La compañía intentó salvarse de la quiebra con un plan alternativo que los acreedores y la banca no aprobaron.

Por ello, el pasado 30 de julio, el Juzgado número 3 de lo Mercantil de Barcelona aprobó la disolución de las sociedades Intersport CCS, Intersport Retail One e Intersport SL.

Tienda de Intersport.

A partir de ahí, la jueza ordenó la liquidación para que los acreedores puedan cobrar sus deudas. Intersport CSS tiene un pasivo de 34 millones, mientras que la deuda de Intersport Retail One es de 14 millones y la de Intersport de 20 millones.

A pesar de no ser la cadena de ropa y accesorios deportivos con más peso en España, Intersport llegó a nuestro país hace más de medio siglo. En concreto, llegó en 1974.

Y estamos hablando de una de las cadenas internacionales de distribución de artículos deportivos más grandes del mundo.

Se fundó en 1968 en Suiza como una alianza de diez centrales de compras nacionales y hoy opera más de 5.400 tiendas en 42 países.