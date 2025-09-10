Inditex ralentiza su crecimiento en el primer semestre: gana 2.791 millones, un 0,8% más

El gigante Inditex frena su crecimiento. En el primer semestre del año (del 1 de febrero al 31 de julio de 2025) la compañía textil ha registrado un beneficio de 2.791 millones de euros, un 0,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Las ventas también muestran esa ralentización. Crecieron un 1,6%, hasta los 18.357 millones de euros, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado operativo (Ebitda) creció un 1,5% y se situó en 5.114 millones de euros, mientras que el margen bruto creció un 1,5%, hasta 10.703 millones de euros, y se situó en el 58,3% de las ventas.

A pesar de esta ralentización en el crecimiento, el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, asegura que han logrado “un sólido rendimiento en este primer semestre del ejercicio 2025, con ventas satisfactorias en un entorno de mercado complejo y manteniendo sólidos niveles de rentabilidad”.

En el primer semestre, Inditex ha realizado aperturas en 35 mercados. Al cierre del periodo, operaba 5.528 tiendas.

Además, la optimización de las tiendas sigue su curso. “Esperamos que esto impulse nuevas mejoras en la productividad”, apuntan.

Inditex señala que opera en 214 mercados “con baja cuota de mercado en un sector fragmentado”. De ahí que pueda haber oportunidades de crecimiento.

Avance de temporada

La firma fundada por Amancio Ortega avanza que las colecciones de la campaña de Otoño-Invierno han sido muy bien recibidas.

Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 8 de septiembre de 2025 han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2024.

Se espera que el crecimiento del espacio bruto anual en el período 2025-2026 se sitúe en torno al 5%, con un espacio neto positivo acompañado con una fuerte venta online.

A los tipos de cambio actuales, anticipan un impacto divisa de aproximadamente un -4% en las ventas en 2025, mientras que la empresa gallega espera un margen bruto estable (+/-50 pb).

Por otro lado, la compañía presidida por Marta Ortega ha recordado que el dividendo final del ejercicio 2024 (0,84 euros por acción) se pagará el 3 de noviembre de 2025.