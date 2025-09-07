Sin noticias de la dueña de Primark: se desvanece la esperanza de salvar la fábrica de Azucarera en La Bañeza (León)

A finales de junio, los sindicatos y Associated British Food (ABF) cerraron el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 194 trabajadores de Azucarera en España. A partir de ahí arrancó una carrera de fondo para salvar la fábrica de La Bañeza (León) del cierre definitivo al que estaba abocada.

La primera reunión —y la única hasta la fecha— se celebró el 10 de julio. A ella acudieron representantes de ABF (dueña también de Primark), pese a las reticencias iniciales.

También estuvieron presentes miembros de la Fundación Anclaje, una entidad pública impulsada por la Junta de Castilla y León, de la que forman parte la CEOE y los sindicatos CCOO y UGT.

Su labor es muy importante porque suele intervenir en situaciones de crisis empresariales ofreciendo alternativas para evitar despidos y cierres. En algunos casos lo han conseguido y en otros no.

Pero con la factoría de La Bañeza lo tienen más complicado. Sobre la mesa ABF tiene la oferta de ceder los terrenos para que otra empresa los use, según ha podido saber este periódico.

Al menos hay interés de una empresa relacionada con el biodiésel para quedarse con el espacio que ocupa, aunque su nombre se mantiene en secreto.

Ya ha habido casos en los que la Fundación Anclaje ha conseguido algo así, como con la fábrica de Vestas. Pero este no parece que vaya a ser uno de ellos, señalan desde los sindicatos a EL ESPAÑOL-Invertia.

Durante la reunión de julio, simplemente se dijo que la propuesta tendría que ser debatida por ABF, que es quien toma la decisión. Pero depende, claro, de su buena voluntad.

Desde entonces, silencio. Balones fuera. “Nos dan largas”, dicen. A este periódico tampoco han respondido y ya se cumplen casi dos meses sin tener noticias.

Inicio del cierre

Por lo que tienen claro que no habrá solución para La Bañeza y que la fábrica cerrará definitivamente sus puertas.

Proceso que ya se ha iniciado. El 31 de agosto, la gran mayoría de los trabajadores salieron de la empresa a través de un ERE. Muchos de ellos procedentes de esta planta.

Entrada a la fábrica de la Azucarera, a 28 de mayo de 2025, en La Bañeza, León, Castilla y León (España). Europa Press

Tan solo quedan algo más de una veintena de empleados haciendo labores de mantenimiento en el silo o en la zona agrícola, pero es algo temporal y transitorio hasta que la fábrica cierre para siempre.

De hecho, tienen su fecha de despido marcada en el calendario: el 31 de octubre para los que desarrollen la actividad de producto terminado y el 31 de diciembre para los encargados del peletizado. Es decir, en 2026 ya habrá echado el cierre la factoría.

Casi un siglo de vida

Además de una cuestión económica y de arraigo empresarial en Castilla y León, salvar la planta de La Bañeza tiene una motivación emocional.

La fábrica inició su actividad en la campaña 1931-1932 y tuvo un gran impacto en la comarca. La Bañeza duplicó su población con la llegada de muchos trabajadores de otras zonas. Se generaron muchos puestos de trabajo directos, pero también indirectos.

Durante este casi siglo de vida, sobrevivió a la desaparición de otras azucareras en la provincia y se mantuvo como el último gran referente de la industria local de León.