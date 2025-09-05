Zara sigue diversificando: abre su tercer ‘Apartamento’ en la ‘Milla de Oro’ de Madrid

Este viernes ha abierto sus puertas el tercer ‘Apartamento’ de Zara en el mundo, tras los de París y La Coruña. El gigante de la distribución ha apostado por la ‘Milla de Oro’ de Madrid para seguir ampliando este nuevo modelo en la tienda renovada de la marca en la calle Serrano.

Se trata de un modeloen el que Inditex trata de replicar el concepto de una casa y aúna productos de Zara Home y de Zara, además de obras de arte, algún que otro mueble de anticuario y de tener una cafetería en colaboración con Balbisiana.

El Apartamento cuenta con un espacio de 400 metros cuadrados y se sitúa en la cuarta planta de la tienda que ha sido renovada.

Dicho establecimiento cuenta en total con cerca de 2.400 metros cuadrados de superficie comercial distribuidos en cinco plantas (tres para colecciondes de Mujer, una para Niño y el 'Apartamento').

Esta reapertura sigue el concepto más reciente de Zara para sus tiendas insignia a nivel global, con una imagen renovada y nuevas áreas de exposición de producto, según detalla la firma.

El proyecto dialoga con la memoria del edificio histórico y la reinterpreta en clave contemporánea.

El interior, concebido por el estudio Elsa Urquijo Arquitectos, rinde homenaje a la arquitectura castellana.

Tecnología

En Zara Serrano los clientes pueden interactuar con la marca en tienda, en zara.com o en la aplicación de Zara, lo que permite consultar el stock disponible en tiempo real, localizar productos de forma rápida y recoger pedidos realizados online.

También incluye un sistema automatizado tipo silo, con capacidad para hasta 1.560 paquetes, que permite la recogida de pedidos online.

Cafetería de el ¡Apartamento' de la tienda de Zara en la calle Serrano (Madrid).

Asimismo hay cuatro zonas de cajas asistidas, incluyendo puestos adaptados, cuatro estaciones automatizadas para devoluciones asistidas y dos puntos automáticos para devoluciones online.

La tienda también cuenta con un punto de recogida de cartón para fomentar el reciclaje de embalajes de paquetes online, un contenedor de recogida de ropa usada para extender la vida útil de las prendas y un servicio de reparaciones.