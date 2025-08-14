Juvencio Maeztu, el gaditano que empezó dirigiendo el Ikea de Alcorcón y ahora liderará el 90% de su negocio mundial

Juvencio Maeztu empezó su carrera profesional en Ikea en 2001 como director de su tienda de Alcorcón (Madrid). Ahora, 24 años después, la multinacional sueca ha puesto al directivo gaditano al frente de la Ingka Group, compañía que gestiona el 90% de su negocio mundial.

Maeztu sustituirá a partir del próximo 5 de noviembre a Jesper Brodin como consejero delegado y presidente mundial del mayor distribuidor de Ikea, que posee y opera más de 500 tiendas en 31 mercados. Incluidas las españolas.

Su nombramiento marca un hito dentro de la historia del grupo, ya que por primera vez el máximo directivo de la empresa de mobiliario y decoración más popular del mundo no será de origen sueco.

Sin embargo, su elección tampoco ha sido una sorpresa. Desde 2018 ocupaba el cargo de consejero delegado adjunto y director financiero de Ingka Group, ejerciendo como mano derecha de Jesper Brodin.

Maeztu es un ejemplo de la apuesta de Ikea por promocionar el talento interno. De hecho, según los datos proporcionados por la compañía, el 95% de los puestos que se abren en España se cubren con candidatos internos.

Director de tienda

Licenciado en Economía y con un máster en Dirección de Empresas (MBA) por el IESE Business School de Barcelona, Maeztu comenzó su carrera profesional en Fronda Spain, una empresa de jardinería española.

Tras siete años como director de esta compañía, en 2001 dio el salto al grupo Ikea. Su primera posición fue la de director de la tienda que tiene la multinacional sueca en Alcorcón (Madrid).

Tan sólo dos años después se puso al frente del Ikea de Sevilla y en 2006 fue nombrado director de Recursos Humanos de la filial de la compañía en España y Portugal.

Su carrera internacional dentro del grupo comenzó en 2009, cuando fue elegido máximo responsable de la tienda situada en el barrio londinense de Wembley. Sin embargo, su gran proyecto internacional llegó en 2012.

Ese año, la multinacional sueca nombró a Maeztu consejero delegado de Ikea India. Desde este cargo se encargó de liderar la llegada de la tienda de muebles al país asiático y de implementar e impulsar sus operaciones.

En 2018 recibió la llamada de Brodin, quien apostó por el directivo gaditano como su número dos. El próximo 5 de noviembre le cederá el testigo como CEO de Ingka, convencido de que su "profundo compromiso con el negocio, las personas y el planeta" será clave para liderar Ikea "en la década más importante de la humanidad".

Vida personal

En cuanto a su vida personal, Juvencio Maeztu lleva casado más de 30 años con su esposa, Carmen, con quien tiene dos hijos.

En una entrevista al medio local Gente del Puerto concedida en 2021, el directivo explicó que su mujer trabajaba ya en Ikea cuando la empresa aún no existía en España y que fue gracias a lo que ella le contaba de la multinacional sueca por lo que se decidió a cambiar de trabajo.

Pese a haber vivido en diferentes partes del mundo, el próximo consejero delegado de Ingka Group vuelve siempre que puede a su Cádiz natal. Allí puede disfrutar de la que es una de sus grandes pasiones: navegar.

Maeztu tiene el título oficial de capitán de barco y él mismo ha reconocido que navegar es una actividad que le permite desconectar y centrarse en el presente.

Compromiso

En el comunicado en el que anuncia su nombramiento, Ikea subraya que Maeztu es "reconocido por su gran liderazgo y mentalidad emprendedora y posee una amplia experiencia en tienda y en el mundo del retail".

Una experiencia que, según la compañía sueca, supone "una plataforma ideal para entender los sueños y necesidades de los clientes en el hogar, así como la esencia del negocio de Ikea, su cultura y sus valores".

Todos estos aspectos se pueden encontrar en la entrevista que el pasado mes de marzo Maeztu concedió a EL ESPAÑOL-Invertia durante una visita relámpago a Sevilla para asistir a la conmemoración del X aniversario de Cesur.

En ella, además de mostrar su orgullo por todo lo que está haciendo la filial española, el directivo reivindicó que en un contexto como el actual, marcado por la polarización, los aranceles, la inflación o la guerra, "no se pueden perder las convicciones que hay que tener".

Maeztu considera que "is good business to be good business". "Todas estas cosas que hacemos las hacemos porque creemos firmemente que esta es la nueva forma de hacer negocios. Y hay que seguir haciéndolo", insistía.

En su caso, muy pronto con la responsabilidad que conlleva ser el máximo directivo de una empresa que factura alrededor de 40.000 millones de euros al año y que cuenta con una plantilla compuesta por más de 160.000 empleados.