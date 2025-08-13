Ingka Group (Ikea) nombra al español Juvencio Maeztu nuevo consejero delegado

Ingka Group, franquiciado de Ikea y dueño del 90% del negocio de la multinacional, ha nombrado al español Juvencio Maeztu nuevo consejero delegado y presidente mundial del grupo, según ha informado este miércoles.

Este asumirá el nuevo cargo el 5 de noviembre de 2025 y sucederá a Jesper Brodin, quien permanecerá en la empresa hasta finales de febrero de 2026. Posteriormente, Jesper contribuirá como asesor senior de la Fundación Ikea, entre otras funciones.

Juvencio Maeztu, actual CEO adjunto, comenzó su trayectoria en Ikea a principios de la década de los 2000 como director de tiendas en España y en los últimos 25 años ha ejercido diversos roles dentro de la multinacional sueca.

Sucede a Jesper Brodin, quien después de 8 años como CEO y 30 años dentro de Ikea, ha decidido enfocarse en nuevos retos profesionales.

Así, Jesper Brodin ha remarcado que "después de 30 años inspiradores dentro de Ikea, los últimos 8 como CEO, he tomado la decisión de cambiar de rumbo. Al hacerlo, estoy orgulloso de cómo hemos navegado por desafíos sin precedentes en los últimos años, siempre guiados por nuestra cultura y valores, mientras transformamos a Ikea en un negocio omnicanal con la sostenibilidad siempre en el centro".

Y ha añadido que "la decisión de dar el siguiente paso no ha sido fácil, ahora espero aplicar mi experiencia de negocio y en sostenibilidad para apoyar e inspirar a más organizaciones".

Por su parte, Juvencio Maeztu ha subrayado que "la profundidad de nuestra visión y nuestro compromiso con la asequibilidad y el bajo precio suponen mucho más que una idea de negocio: es nuestra responsabilidad con la mayoría de las personas. Tenemos la oportunidad de amplificar la esencia de Ikea y desempeñar un papel aún más importante alrededor de la vida en el hogar en todo el mundo".











"





