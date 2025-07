El campo español estalla contra el recorte de la PAC de la UE: “Van a desaparecer miles de puestos de trabajo agrícolas”

Unanimidad en el campo español para rechazar rotundamente los presupuestos de la Unión Europea para el periodo de 2028-2034, que recortan en al menos un 20% la asignación de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2027 en comparación con el anterior presupuesto a largo plazo, ya que la rebaja de 380.000 millones a un mínimo de 300.000 millones.

Las tres grandes organizaciones agrarias del país, Asaja, UPA y COAG han unido fuerzas para condenar este recorte que para el medio rural español es casi una condena.

“Van a desaparecer miles y miles de agricultores y ganaderos dentro de la Unión Europea y lógicamente en España, porque no van a tener y ni van a hacer viable esa producción económicamente”, señala el secretario general de COAG, Miguel Padilla.

Desde UPA también han advertido de las consecuencias que tendrá esta reducción de recursos europeos para el medio rural.

“Nos enfrentamos a los nuevos retos con menos recursos y es imposible hacer más”, ha explicado, reclamando “explorar nuevas vías de financiación y recuperar la estructura de la PAC tal y como se ha tenido en las últimas décadas”.

La organización agraria considera fundamental que se revisen los actuales planteamientos presupuestarios para garantizar la viabilidad del sector agrícola europeo, mostrando su total rechazo a los recortes propuestos por la Comisión Europea.

“Es imposible abordar la crisis climática, las dificultades geopolíticas y comerciales sin más recursos”, ha subrayado.

Desde Asaja la sensación es muy parecida. “Una reducción del 20-30% en los fondos de la PAC es un ataque directo al futuro del sector. No contempla la inflación, no reduce la burocracia, no da estabilidad a los agricultores”, señala su presidente, Pedro Barato.

Por lo que es probable que volvamos a ver la imagen de tractores en las calles de las principales ciudades en señal de protesta.

“Que se prepare la Comisión Europea para la resistencia del campo. Los tractores volverán a las carreteras. Es una propuesta inaceptable”, señalan desde COAG.