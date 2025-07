Vorwerk (Thermomix) activa un plan para evitar la fuga de agentes de ventas y reconoce el fiasco de sus aspiradores

El 2024 fue un año “atípico” para Vorwerk. Así lo reconoce la compañía, famosa por comercializar el robot de cocina Thermomix en España, que no consiguió los resultados esperados con su línea de aspiradores y tuvo que poner en marcha un plan para no perder más agentes de ventas.

En su negocio destinado a la higiene y limpieza (aspiradores eléctricos), la empresa estuvo inmersa en la constitución de Kobold Iberia con la unificación a nivel comercial, pero no en el aspecto financiero donde cada país mantiene su propia dirección.

Pero esa integración no ha sido tan positiva. “El resultado del año no ha sido bueno, pero hay que dar tiempo a la consolidación de esta unificación para poder ver resultados reales”, reconocen desde la compañía en las cuentas recientemente depositadas en el Registro Mercantil.

En concreto, las ventas de sus aspiradores alcanzaron los 11,4 millones de euros siendo el 13% de la facturación del grupo (88,3 millones). Porcentaje que se reduce con respecto a 2023, cuando alcanzó el 16%.

El resto de la cifra de negocio se debe a las ventas en su línea de cocina, es decir, la que lidera Thermomix.

Su facturación alcanzó los 76,8 millones de euros dejando muy claro cuál es el negocio principal de la compañía que vende sus productos desde hace 56 años en España.

En 2024, Vorwerk abrió dos delegaciones de Thermomix. Concretamente en Mataró (Cataluña) y Santiago de Compostela (Galicia). Sin embargo, cerró la de Cádiz de Kobold y la de Tenerife de Thermomix.

Fuga de agentes

Aunque no todo son alegrías en su división estrella, donde el grupo se ha visto obligado a activar un plan para evitar la fuga de agentes comerciales. Así, la empresa detalla que su principal línea de actuación en 2024 ha estado dirigida a la "captación" y sobre todo "retención" de la red de ventas.

“El punto nuclear en nuestra empresa y la mayor parte de las acciones de los equipos de ventas y marketing ha sido la de seguir fidelizando a los agentes comerciales, captarles, retenerles y retornar a la esencia de dicha venta directa”, detallan.

Productos Thermomix Vorwerk Omicrono

Y lo cierto es que la plantilla de Vorwerk en España ha menguado, especialmente en lo que se refiere a comerciantes.

En 2024 había 91 personas dedicadas a la venta (de una plantilla de 323 trabajadores), es decir, siete menos que en 2023. La mayoría de ellas son mujeres.

No obstante, aquí no se incluyen a los agentes comerciales, que no forman parte de la plantilla de la sociedad, según se detalla en sus cuentas.

Si bien es cierto, las comisiones que cobran sí están registradas en los servicios de profesionales independientes. Y éstas han aumentado hasta los 21,4 millones de euros en 2024, un 5% más que en 2023.

Factores de riesgo

Además de la fuga de agentes, la compañía alerta sobre factores que pueden afectar a la marcha de su negocio en España.

“El estancamiento económico del país, unido a la inestabilidad internacional, así como los cambios producidos en la sociedad respecto a los hábitos de compra han hecho que la compañía tome medidas para intentar minimizar los efectos adversos”, asegura.

Entre esas medidas, la dueña de Thermomix consolidó el modelo ‘Modus Operandi’, diseñado por la dirección de Ventas, en el que se ha ido recorriendo las distintas delegaciones para transmitir de forma directa la nueva filosofía de ventas que querían aplicar.

Este modelo se enmarca dentro de la ‘Estrategia 2025’, el plan de desarrollo a tres años del Grupo Vorwerk a nivel mundial.

Los riesgos económicos y cambios de tendencia son muy tenidos en cuenta en el negocio de Vorwerk.

No hay que olvidar que los dos tipos de productos (robot de cocina y aspirador eléctrico) que venden se caracterizan por su elevado precio y por la necesidad de ser vendidos por comerciales.

Por ejemplo, el último modelo que lanzó la compañía al mercado fue el aspirador de mano Kobold VM7, cuyo coste oscila entre los 300 y 500 euros.

Pero hay otros modelos, como el aspirador VR7 Premium, que ronda los 1.400 euros. Por su parte, la nueva Thermomix TM7 cuesta 1.549 euros.

A pesar del fiasco de los aspiradores, de la fuga de comerciales y de la inestabilidad comercial, Vorwerk España ganó 1,9 millones de euros en 2024, un 29% más.