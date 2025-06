A Alcampo y Carrefour se les atraganta el hipermercado y no logran frenar la caída en cuota en lo que va de año

En el sector de la distribución hay algunos movimientos que comienzan a perpetuarse, como por ejemplo que Mercadona sigue ampliando su liderazgo, que Lidl crece a golpe de aperturas o que el formato hipermercado condena a Carrefour y Alcampo a perder cuota.

Ese es el balance en lo que va de año, concretamente hasta mayo. Según datos de la consultora Kantar, Mercadona es más líder que nunca con 26,7% de cuota (+0,2 puntos porcentuales). Por su parte, Lidl crece 0,4 puntos hasta el 6,6% de cuota y afianza su posición como tercer distribuidor del país.

Y las dos empresas galas que antaño apuntalaron su crecimiento con el formato hipermercado hoy se siguen viendo condenadas por ello. Carrefour, por ejemplo, reduce a 9,3% su cuota en mayo de 2025 (0,6 puntos porcentuales menos).

Couta de las cadenas de distribución. Kantar

En su caso, sorprende teniendo en cuenta su apuesta también por la proximidad con 1.100 Carrefour Express. El grupo tiene previsto cerrar el ejercicio 2025 con más de 100 nuevos establecimientos en todo el territorio nacional, lo que supondrá superar las 1.600 tiendas.

Cifra que le sitúa casi al mismo nivel en puntos de venta que Mercadona, que cerró en 2024 con 1.614 puntos de venta.

Estos datos demuestran que su esfuerzo inversor no se está viendo compensado y que el peso del hipermercado le sigue afectando de forma negativa, como ya ocurrió en 2024.

No hay que olvidar que Carrefour es el mayor estandarte de este modelo de negocio con 204 hipermercados en nuestro país. De hecho, la compañía francesa fue la que trajo a España este formato en 1973. El primer 'híper' se ubicó en El Prat de Llobregat (Barcelona).

Alcampo: ERE y cierres

Peor situación es la que atraviesa Alcampo, que desde hace años no ha dejado de perder cuota en España. En mayo bajó al 2,9% (0,2 puntos porcentuales menos). Su cifra más baja en años. Ya es el séptimo distribuidor del país.

No sólo se ha visto afectada por el formato hipermercado, sino que tampoco ha sabido amortizar las 223 tiendas que compró a Dia en 2023.

De hecho, ambas situaciones le llevaron recientemente a poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará finalmente a entre 633 y 565 trabajadores en España. Asimismo, cerrará 16 tiendas.

También reducirá las dimensiones de muchos de sus hipermercados. En la actualidad, tiene 80 hipermercados.

Eroski y Family Cash

No obstante, no todas las compañías que apuestan por el hipermercado pierden cuota. Eroski es la única cadena grande a la que este formato no le ha restado peso. En concreto, mantiene el 4,3%, siendo el cuarto distribuidor de España por delante de Dia (3,7%) y Consum (3,5%).

Asimismo, la cadena valenciana Family Cash crece a golpe de hipermercado. La compañía terminará el año con cerca de 50 establecimientos de este tipo.