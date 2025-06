Danone trae a España su marca global de alimentación infantil y negocia ya su venta en las cadenas de la distribución

Danone refuerza su apuesta por la alimentación infantil en España y lo hace trayendo al mercado ibérico su marca Blédina, con presencia en 22 países. Su objetivo es revolucionar esta categoría en nuestro país.

La compañía francesa no ha desvelado la inversión realizada. No obstante, durante su presentación en Madrid, François Lacombe, director general Danone Iberia ha asegurado que “Danone en España lanza una quinta categoría porque tiene una visión de ser grande. Para unos miles de euros no lo haríamos”.

Tampoco ha revelado los objetivos de ventas que les gustaría alcanzar. “Viendo el tamaño Danone España será muy consecuente en las ventas porque si no no lo haríamos”, ha reiterado.

La nueva marca se comenzará a comercializar a partir del 1 de julio con el objetivo de llegar a las grandes cadenas de distribución con las que Danone ya está negociando. Se espera que lleguen a las principales a excepción de Mercadona.

“Estaremos primero en Eroski y luego iremos a otros clientes que han mostrado interés”, ha indicado el directivo. También estará disponible en Amazon.

Con este lanzamiento Danone consolida su propósito de acompañar a las personas en todas las etapas de la vida y se convierte en la empresa con el portfolio más completo para estar al lado de los más pequeños durante los primeros tres años de su vida.