Ignacio Rivera: "Aunque Estrella Galicia tenga 120 años, debemos ser vanguardistas, ese apetito nos diferencia"

Hijos de Rivera, matriz de la cervecera Estrella Galicia, aumentó su facturación hasta cerca de los 900 millones de euros en 2024, casi un 7% más que en 2023, y redujo sus beneficios netos un 11%, hasta los 95 millones.

Su presidente ejecutivo, Ignacio Rivera, presentó el martes 3 de junio en el Museo Mega de La Coruña el balance de un ejercicio en el que se ha dado un empujón inversor final a la megafábrica que la compañía inaugurará el próximo 19 de junio en el municipio coruñés de Arteixo, la más grande de España, con 46 hectáreas.

Internacionalización, diversificación, innovación, diferenciación e impacto. Son términos que Rivera usa tanto en el repaso de datos como al enfocar la estrategia de la Corporación Hijos de Rivera, que apunta ahora al periodo 2025-2030 con un horizonte de 1.800 millones de euros en ventas y la nueva fábrica como elemento clave.

En una entrevista para EL ESPAÑOL-Invertia, el CEO de la compañía repasa la esencia de Estrella Galicia y apunta a sus nuevos desafíos.

Al presentar el resultado de 2024 vinculó el proceso completo de la nueva fábrica de Morás, en Arteixo, al plan de internacionalización de Hijos de Rivera. ¿En qué medida es tan relevante la estrategia internacional?

Para doblar las cifras de ahora es importante el crecimiento orgánico, fabricar más: los productos que tenemos en el mercado español han de venderse en el exterior, principalmente la cerveza. No estamos abriendo otro portfolio, pero algún día los abriremos.

Otra clave es trabajar nuevas categorías de producto para otros consumidores. Si empiezas con un sprite, no vas a pasar a cerveza, pero si empiezas con cerveza puedes llegar al vino. Estamos desarrollando opciones sin alcohol, de destilados, vinos, cervezas y mixer.

¿Cómo? Internamente o con un copacker que lo sabe hacer bien y nos hacemos distribuidores o importadores en el país.

En los últimos dos años insiste mucho en la diversificación. ¿Porque han cambiado los hábitos de consumo o hay otros factores sociales y culturales?

Es el tercer frente de crecimiento, la diversificación. Ha habido de todo. Ahí está el tardeo, un hábito social y cultural que hace que no salgas más hasta las tantas y menos días. Ahora puede ser que salgas más días pero te retiras a una hora más prudente.

Estamos en pleno cambio: el propio consumo en casa, la edad o el estado civil, lo que haces, tus actividades... Cada vez hay más posibilidades de bebida y son de mayor calidad. Este es uno de nuestros propósitos, tocar eso.

Brasil, Estados Unidos, Asia, Europa... Aludió a estos mercados al hablar de la estrategia de internacionalización hasta 2030. ¿Qué imagen y concepto hay de Estrella Galicia en el exterior?

Creo que nos ven más grandes de lo que somos. Somos el cuarto grupo de cerveza del país, tenemos tres por delante de nosotros con estrategias diferentes.

Somos una hormiga, pero una hormiga atómica. Lo que intentamos es cumplir ese propósito de ser una big craft global impactando positivamente en la sociedad.

¿Qué hacemos diferente? Somos B Corp, y no hay muchas cerveceras B Corp.

¿Y por qué? Pues porque nos unimos a un movimiento que hace que cuando tú doblas facturación no lo haces pensando en dónde voy a facturar el doble, sino en qué voy a hacer por mi origen, en mi tierra, en qué va a ser bueno para mis clientes, y mis proveedores.

Si uno piensa en todo eso, el mundo mejora. Empresas familiares como la nuestra hemos tenido este año una bajada en el beneficio, claro que nos tiene que bajar, hemos invertido en Morás. Baja, pero sigue habiendo beneficio, es normal.

Pensar a largo plazo, ese es el lenguaje de las empresas familiares, que yo creo que son mejores que las no familiares porque tienen el legado de haber pensado a largo plazo.

Y esos competidores nacionales, ¿cómo les ven?

Imagino que no muy bien. Hay competencia y sana, pero yo creo que hemos entrado en el mercado nacional no con una estrategia de precios de derribo, sino desde la diferenciación y la calidad; desde el origen y desde apellidarte Galicia.

Dedicamos más al espónsor y menos a la televisión, intentando hacer cosas diferentes y siempre vendiendo más caro que ellos. Si viene uno al derribo a regalar la cerveza y haciendo un producto que no vale la pena, eso es malo para el sector.

Estrella Galicia pone nombre a la música, a los festivales, a los deportes y deportistas. ¿Cómo se exportan los valores culturales que destacan y acompañan?

Intentando diferenciarnos. Patrocinamos a los artesanos de los coches, la Fórmula 1; los artesanos de las motos, la MotoGp; con proyectos de fusión en la música, no yendo a una música estándar; y haciendo que los jóvenes talentos se conozcan, como la música indie en su momento. Intentamos hacer lo que no hacen los demás, aunque infelizmente te copian.

¿Innovación y explotación concilian bien?

Una cosa en cada mano, porque es difícil juntar la innovación en la explotación. Si tengo una planta como la de Morás y le dices a los de la fábrica que innoven te dirán que bastante tienen con producir 550 millones de litros al año, que está muy bien. El que no tiene que producir 550 millones sí puede innovar.

Nosotros hemos leído bien las órbitas, la gente está separada orbitando en conjunto pero en órbitas diferentes: hay gente que vale para innovar y gente que vale para explotar.

No son mejores unos que otros, son mejores todos. Cada uno está en el sitio que está. Esta es otra clave de nuestro éxito.

¿Hay techo para la innovación? Ustedes han distribuido productos novedosos con sabor a percebe, por ejemplo.

Creo que no hay techo. Yo me imagino un sector más funcional. La gente vigila más lo que come y lo que bebe, pide algo cada vez más saludable. Abrazamos eso, la funcionalidad de las bebidas.

Lanzaremos una cerveza con proteína no alcohólica. En Fontarel estamos trabajando en la funcionalidad de las aguas. Eso viene para quedarse: que te tomes una cerveza 0,0 y te baje el colesterol. ¿Por qué no? Por ahí van los tiros.

La computación cuántica nos permite ir a una velocidad increíble, y la inteligencia artificial va a cambiar el mundo.

Tienes que saber adaptarte al mundo para sorprenderlo. Aunque seamos una empresa de 120 años, debemos ser vanguardistas. Ese apetito nos diferencia.

"Somos la cerveza más amada". Usted lo dice siempre. ¿Cómo hacer que les amen en Europa o en Latinoamérica?

El objetivo no es la venta, es que la gente entienda por qué somos diferentes como producto y qué hacemos para ello. También somos un poco más caros. Pero eso es tener un propósito, si no eres uno más, y si eres uno más, ¿por qué te van a elegir, por el precio?

Nos pasamos el día siendo muy competitivos internamente, juntos en una manada o tribu, discutiendo, y el que no se asimila a la tribu, sobra.