El Corte Inglés cierra un acuerdo para abrir cafeterías de East Crema Coffee en sus centros comerciales

El Corte Inglés se alía con East Crema Coffee, la compañía española de café de especialidad, para abrir el primer coffee house de la marca en un centro de los grandes almacenes. En concreto, será en el de Castellana, en pleno corazón de Madrid, según avanzan desde la empresa a El ESPAÑOL-Invertia.

La inauguración será en el mes de junio. El primer coffee house tendrá un espacio de aproximadamente 60 metros cuadrados dentro de este histórico centro comercial, uno de los más importantes para la compañía presidida por Marta Álvarez.

Esta apertura es sólo el principio de un plan que contempla llevar estas cafeterías a otros centros de El Corte Inglés. En España, hay un total de 72, según datos de la memoria no financiera de los grandes almacenes. Por lo que tanto este año como el próximo, las dos compañías anunciarán nuevas aperturas en territorio español. No obstante, la cifra no ha sido desvelada.

“En East Crema Coffee creemos que el café de especialidad no debe ser un lujo reservado para unos pocos, sino una experiencia accesible para todos”, afirma Alberto Velarde, fundador y CEO de East Crema Coffee.

Por ello, el directivo asegura que esta colaboración con El Corte Inglés representa “un hito fundamental en nuestra misión de acercar el café de especialidad a todos los amantes del buen café. Juntos, nos embarcamos en una misión que redefinirá la forma en la que entendemos el café”.

Expansión

Con ocho locales en Madrid y 10 en todo el territorio nacional, East Crema Coffee da un paso más en su compromiso por la democratización del café de especialidad llevando este producto a nuevos públicos.

Esta alianza llega tras anunciar la apertura de una decena de nuevos locales a lo largo de 2025. Entre las distintas ciudades se encuentran A Coruña, Gijón, Bilbao, Vitoria, Zaragoza, Sevilla y Madrid. Con esta nueva expansión, East Crema Coffee prevé sumar 50 personas más al equipo, llegando a ser un total de 150 empleados en todo el territorio nacional.

East Crema Coffee.

Pero su ambición va más allá. La idea es alcanzar las 60 cafeterías en 2027 y los 300 empleados. “Más o menos consiste en abrir 15 tiendas por año, pero hacerlo de forma prudente", señaló Alberto Velarde en una entrevista concedida hace unos meses a EL ESPAÑOL-Invertia.

Además, la alianza con El Corte Inglés también supone un cambio en la estrategia de East Cream Coffee a la hora de seleccionar ubicaciones. Inicialmente, buscaban zonas prime de las ciudades y los centros comerciales no encajaban. Ahora, se abren al público de estos centros.