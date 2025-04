Amazon Go y sus copias no son el futuro del ‘súper’: qué fue de las tiendas sin colas ni cajeros que iban a cambiar el retail

Entrada y salida de una tienda Amazon Go.

En 2018, Amazon abrió su primera tienda física de alimentación automatizada, sin colas ni cajeros. La bautizó como Amazon Go. Se trató de toda una revolución que pretendía cambiar la forma de comprar y que, en plena pandemia, cogió fuerza con otras réplicas de este modelo repartidas por Europa. Años después, su existencia no es visible para el consumidor. ¿Dónde están esas tiendas inteligentes?

Y la respuesta es que ni están ni se las espera. El formato del gigante del ecommerce ha sido un fracaso. De prever tener cientos de aperturas de tiendas, actualmente sólo hay 15 Amazon Go. Todos ellos en EEUU, donde hubo unos cuantos más, pero cerraron. El formato no llegó a cruzar el charco pese a que se especuló que llegaría a Europa e incluso a España. Pero no fue así.

Aunque en España tuvimos nuestro propio súper inteligente: Ghop. Y decimos tuvimos porque ya no existe. La empresa ha sido liquidada por sus propios fundadores, según avanzó este periódico. En 2021, tres ingenieros españoles lanzaron un espacio abierto las 24 horas del día en el que se podían comprar productos sin colas y sin cajeros. Su principal ventaja era que se podía transportar de un lugar a otro. Lo cual hacía que este formato encajara en centros comerciales, estaciones de servicio...

Ghop, el primer supermercado 'fantasma', es un local situado en el jardín del centro comercial Moraleja Green. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

El plan era llegar a 2022 con 50 supermercados y en 2023 sumar 180 en España y Portugal. Sin embargo, no llegaron a abrir ni una decena. Por lo que cuatro años después ha terminado por echar el cierre.

En Europa hay otros ejemplos de enseñas que han intentado expandir este negocio, pero que apenas han abierto unas pocas tiendas tras testar su uso. Por ejemplo, Auchan (dueña de Alcampo en España) acaba de abrir una nueva tienda Auchan Go en Budapest, Hungría.

Se trata del primer punto de venta de este tipo en el país. Hablamos de una tienda autónoma y sin cajas. El supermercado utiliza tecnología de visión por computadora y aprendizaje automático para detectar qué productos toman los clientes y realizar la compra automáticamente.

Este formato se lanzó en Francia en 2021 en el campus de la escuela de negocios Edhec y, posteriormente, implementó este formato en su sede central de Villeneuve d’Ascq, donde Auchan Go Le Lab funciona como laboratorio de innovación. También abrió una tienda en Polonia. En resumen, pocas tiendas abiertas en cuatro años demuestran que implantar este formato no ha sido fácil.

¿Qué ha fallado?

Para entender qué ha pasado con estos modelos de supermercados inteligentes basta con fijarse en Amazon Go. En teoría su funcionamiento es simple: el usuario entra en el establecimiento, coge los productos y sale de la tienda. Del cobro ya se encargan las decenas de cámaras y sensores que rastrean y conectan al cliente con su cuenta de Amazon.

No obstante, en la práctica este sistema genera problemas de stock que afecta a la experiencia del cliente. Además, el complejo proceso para acceder desalienta a muchos consumidores, especialmente a los de mayor edad. Por último, los consumidores también piden más transparencia en la factura durante la compra.

Estantes con comida en Amazon Go Chema Flores Omicrono

En el plano empresarial, el mantenimiento de esta tecnología y su entrenamiento supone un coste importante para la compañía.

De hecho, el sistema inteligente que usaba (Just Walk Out) era contradictorio, ya que elimina personal de las tiendas, pero detrás dependía, según The Information, de un ejército de 1.000 revisores que escrutaban cada clip para etiquetar lo que se veía en las imágenes. Dicho sistema fue retirado por Amazon el pasado año en un momento de reevaluación del negocio de alimentación del gigante americano.

registro en la entrada de Amazon Go Chema Flores Omicrono

Tanto en este caso como en el de la española Ghop, está demostrado que el factor humano sigue siendo clave en el retail. Tal y como apuntan los expertos, la tecnología por sí sola no basta si no se adapta a las necesidades y preferencias del consumidor.

Prueba de ello es que en muchos supermercados existen las cajas de pago automáticas y no han conseguido desbancar al personal humano en las cajas.

Drive market

Más allá de los supermercados inteligentes, otros conceptos ni siquiera llegaron a ver la luz. Durante la pandemia, se puso de moda el click&collect o el click&drive, es decir, realizar la compra online y recogerla en un lugar concreto en el primer caso y, en coche, en el segundo.

El paso siguiente es lo que se conoce como drive market. El usuario llega con su coche, se acerca al puesto libre y elige -montado en su vehículo- los productos que aparecen en bandejas móviles (estos son repuestos desde otra planta a través de un almacén logístico). Coloca los productos en la cinta de transporte, paga y se marcha del supermercado.

Drive Market, proyecto de Dahir Insaat.

Este prototipo futurista lo lanzó en 2020 la empresa turca Dahir Insaat . El experimento, con vídeo incluido sobre su funcionamiento, recuerda al del servicio McAuto, pero con puestos distribuidos como en una gasolinera.

En su caso, nunca se ha hecho realidad ni se ha testado como tal. Y dada la lenta y fallida evolución de formatos como Amazon Go, no parece que el drive market forme parte del futuro más inmediato del retail.