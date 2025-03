César Revenga (Nextil): “Compraremos una empresa en Portugal en los primeros ocho o nueve meses de este año”

Hace justo un año, César Revenga aterrizó en Nextil con el claro objetivo de salvar a la compañía de una situación complicada. Ya era desde hacía meses consejero, por lo que conocía los entresijos de una empresa que consideraba que estaba "infravalorada" y en la que vio "un proyecto con mucho futuro", según cuenta en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia.

Por ello, aceptó ocupar el puesto de consejero delegado (CEO). Revenga procedía de Ezentis, donde fue el máximo responsable, por lo que contaba con experiencia en salvar a empresas en problemas. Así que puso en marcha un plan estratégico con el que ha conseguido dar la vuelta a las pérdidas de 29 millones de euros en 2023 para cerrar 2024 con 3 millones de euros de beneficios.

La compañía de producción de tejidos también ha conseguido reducir la deuda a la mitad y ahora pone el foco en Portugal, donde saldrán de compras, y en el mercado estadounidense, en el que trabajarán libres de cualquier amenaza de aranceles.

Pero la clave del éxito está en algunas de las decisiones que Nextil ha tomado este último año. Una de ellas fue cerrar dos fábricas. Una en España dedicada a la moda fast fashion donde no veían oportunidad de continuar y perdían dinero. La otra estaba ubicada en EEUU. Aquí producían tejido elástico.

"La fábrica de Estados Unidos estaba produciendo con clientes buenos y reconocidos, pero con pérdidas por los costes de producción y con maquinaria muy antigua. Así que cerramos esos dos centros productivos y aceleramos toda la inversión en Guatemala, que es la fábrica que sustituye ahora a la de Estados Unidos", detalla el directivo.

En esta planta, además, se llevó a cabo una ampliación de capital por 7,5 millones de dólares (unos 7 millones de euros), que permitió la entrada en el capital de un socio local con una participación del 25%.

A esto hay que sumar la doble ampliación de capital que llevó a cabo la empresa en España por valor de 20,7 millones de euros.

Previsiones

Con todo ello, la compañía ya ha transmitido al mercado que su intención es alcanzar los 60 millones de euros de ingresos en 2025, es decir, doblar la cifra alcanzada en 2024 (24 millones de euros). También prevén obtener 10 millones de euros de resultado bruto de explotación (Ebitda).

"Esto, que parece muy exagerado, en realidad no lo es porque la fábrica de Guatemala no estaba al 100% el pasado año", reconoce el CEO, que cree que si esta planta funciona como esperan podrán facturar 30 millones de euros.

Planta de Nextil.

Y en Portugal, donde tienen otra importante línea de negocio, Nextil espera seguir creciendo (un 30% más) tras un año complicado. Aquí, los planes pasan por hacer algo parecido a lo de Guatemala. Es decir, buscar un socio y comprar una empresa en el norte del país.

"Lo que vamos a hacer en 2025 en Portugal es llevar a cabo una ampliación de capital en nuestra filial portuguesa para que un socio tome una participación en ella", señala Revenga.

Paso necesario para la siguiente fase que consistirá, según el CEO, en usar el dinero que recauden en esa ampliación de capital "para comprar al menos una empresa en el norte de Portugal en los primeros ocho o nueve meses de este año".

En el país vecino, lo que Nextil busca es "generar un equipo comercial para ir captando clientes de lujo, con grandes márgenes, pero no tan conocidas". Es decir, marcas más pequeñas que complementen los pedidos de uno de sus grandes clientes.

Por contradictorio que parezca, Revenga recuerda que sumar más marcas a su portfolio es el "deseo" de su principal cliente para que no dependan tanto de ellos, ya que lo que le importa a los clientes de lujo "no es el precio, sino la calidad y que no falle la cadena de suministro".

En total, en todo el mundo la compañía tiene 91 clientes, la gran mayoría de EEUU a los que nutre de tejidos premium (para el sector sanitario y deportivo) desde Guatemala.

Otra importante base de clientes está en Europa, a los que da soporte desde Portugal. Y así parece que seguirá siendo porque el máximo directivo asegura que no tienen previsión de abrir centros en otros países, ni tan siquiera en España.

No obstante, la idea sí es ganar en número de clientes tras ampliar la capacidad productiva de Guatemala.

Libres de aranceles

Y en plenas tensiones mundiales por la guerra arancelaria de EEUU, desde Nextil se muestran tranquilos gracias al Tratado Cafta de Libre Comercio entre Estados Unidos, países de Centroamérica y República Dominicana.

"Esto significa que [desde Guatemala] nosotros no pagamos impuestos en la importación de materia prima, cuando una vez manufacturada la vendemos a clientes estadounidenses y nuestro cliente no paga impuestos cuando importa de nosotros", explica el CEO. Además, "tampoco tenemos impuestos a la exportación, con lo cual es como si estuviéramos produciendo en Estados Unidos", añade.

Fábrica de Nextil.

A esto hay que agregar que Guatemala tiene una normativa de apoyo a este tratado que "permite que las empresas guatemaltecas que se dedican, entre otras, a este tipo de manufactura textil para clientes estadounidenses, no paguen ni impuesto de sociedades ni IVA en los diez primeros años de actividad".

Esto, unido a los costes de producción de Guatemala, les da un escenario donde pueden producir con la máxima calidad y con costes menores frente a otros competidores como México y China, que sí soportan los aranceles de EEUU.

Por ello, Revenga respira tranquilo porque "el tratado Cafta para la mayoría de los países es muy estable". De hecho, Donald Trump no lo cambió en su primer mandato porque también es una manera de frenar los flujos migratorios procedentes de estos países.

Fruto de ello, desde Nextil reconocen que están empezando a tener más pedidos, especialmente de clientes que les compraban el tejido y lo mandaban confeccionar en China.

Fábrica de Nextil.

"Ahora quieren hacer toda la cadena dentro de nuestra planta de Guatemala", señala. Así que para el CEO de compañía textil "Guatemala es el mejor país del mundo para el negocio textil si el cliente es de EEUU".

Por último, desde Nextil trabajan en otra línea de negocio, Greendyes, que está especializada en soluciones de tintado sostenible sin ningún tipo de derivado de la industria petroquímica.

Algo que será toda "una innovación" en el textil, ya que permitirá tintar en cualquier máquina del mundo. Así, este año se enmarca en una fase de posicionamiento comercial y esperan en 2026 una "explosión de ventas".