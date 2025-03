Clarel quiere desligarse del todo de Dia: reformará el 70% de sus tiendas para cambiar su imagen de supermercado

Clarel invertirá 66 millones de euros en la renovación del 70% de su red de tiendas formada por 1.000 establecimientos y la apertura de 150 locales nuevos en los próximos tres años. Con esta renovación, a través de un plan al que han denominado ‘Fénix’, el grupo colombiano Trinity quiere cambiar la imagen de la enseña de higiene y cuidado personal, aún ligada a Dia, su anterior propietario.

“Queremos reformar 700 tiendas a un nuevo modelo de tienda”, ha detallado José María Jiménez, el consejero delegado de Clarel, que ha recordado que en estas tiendas “no se ha invertido en 10 años” y “tienen una imagen más de supermercado”.

Además, un año después de que Trinity comprara Clarel a Dia, todavía siguen ligados a la cadena de supermercados a través de su tarjeta de fidelización. “Todavía hay parte de la tecnología que depende de Dia, es el único enganche que queda”, ha indicado. No obstante, cree que en cuestión de uno o dos años la tarjeta será 100% de Clarel y habrán conseguido romper ese vínculo con Dia.

Como parte de este plan, la compañía destinará 66 millones de euros hasta 2028, lo que implica que el 85% total se enfocará en la remodelación y expansión de tiendas, mientras que unos 6 millones se invertirán en la transformación digital y tecnológica. “Queremos cambiar el sistema informático por uno más vanguardista”, ha asegurado el CEO.

La compañía tirará, además, de la inyección de capital de 11,5 millones de euros que realizó Abordador Capital, accionista de la compañía, el pasado año. De esa cantidad han dispuesto de 7,5 millones, por lo que aún les queda por usar una parte. De ahí que no se prevean nuevas inversiones de accionistas. “Hay apetito por seguir invirtiendo en la compañía y mucha confianza en el plan de Clarel”, señala el directivo.

En 2025, transformará más de 180 establecimientos y abrirá unos 25 nuevos puntos de venta. Este plan también incluye la reubicación de algunas tiendas en zonas más estratégicas, lo que acercará aún más a Clarel a sus clientes y mejorará la rentabilidad. Según el plan de negocio, al finalizar este año, una de cada cinco tiendas de Clarel será nueva o estará remodelada.

Hasta la fecha, Clarel ha renovado 22 de sus tiendas y ha abierto cuatro nuevos establecimientos, dos de ellos en Barcelona, uno en Vizcaya y otro en Sevilla. La compañía sigue expandiéndose por diversas regiones de España, con un enfoque especial en Asturias, Madrid y Andalucía.

Reduce beneficio

Clarel, en su primer año tras la venta del Grupo Dia, cerró 2024 por segundo año consecutivo en positivo con un resultado neto positivo de 2,4 millones de euros, un 55% inferior frente a los 5,4 millones de euros de 2023 debido a que gran parte de los recursos se han invertido en desarrollar nuevas áreas (tecnológica, financiera y formación), según ha precisado Jiménez.

La enseña alcanzó una venta bruta de 340 millones de euros y registró un crecimiento de venta por tienda de 3% y del 0,8% en el 'like for like', mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en los 7,1 millones de euros. No obstante, con este plan espera que sus ventas crezcan un 50% hasta 2028.