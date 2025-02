Fernando Ezquerro (DOC Rioja): "Me preocupan las trabas al libre mercado en EEUU, pero ya hubo aranceles y los salvamos"

La Denominación de Origen Calificada Rioja (DOC Rioja) cumple 100 años. Y lo hace siendo la más pionera en prácticamente todo: exportación, consumo, innovaciones…

Sus vinos gozan de un reconocido prestigio internacional y hasta han conseguido quitarle protagonismo a los galardonados en los últimos Premios Goya con el extravío de dos botellas. Pero más allá de estos hitos o anécdotas, esta DOC se enfrenta a muchos retos justo en el año en el que cumple un siglo.

Y uno de ellos es la amenaza de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aún no hay nada concreto, pero durante su primer mandato el vino español estuvo afectado por los aranceles.

“Me preocupan todas las trabas al libre mercado”, reconoce Fernando Ezquerro, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia.

No obstante, mantiene la calma. “Ya hubo unos aranceles y los salvamos más o menos bien porque el vino es un producto por el que a la gente no le importa pagar un poco más”, afirma. Es decir, “el que está dispuesto a pagar 10 euros también paga 12”, continúa. Por eso es consciente de que tendrá consecuencias en el precio final.

Y no es un país cualquiera para el sector del vino. Estados Unidos es el segundo mercado más importante en valor para Rioja y tercero en volumen, con un crecimiento del 17% en 2024.

Aunque Rioja está acostumbrada a lidiar con cualquier cambio geopolítico, ya sea el Brexit, la pandemia o la guerra de Ucrania. De hecho, Reino Unido es su principal mercado, con un crecimiento en 2024 del 12%. Alemania, Canadá, Países Bajos, México… también son muy importantes. La diversificación es clave en este momento. De ahí que sus vinos se vendan en 135 mercados.

Fernando Ezquerro, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja 2

En 2024, las ventas de Rioja en el exterior crecieron un 4,42%, con 98,8 millones de litros comercializados en 2024. Pero faltan dos países importantes por recuperarse.

Uno de ellos es China, que de repente tuvo una bajada inexplicable, del 67%, de sus importaciones. El otro es Rusia. “Vamos a ver si se recupera China y si acaba la guerra y se recupera Rusia, que son mercados importantes para el vino tinto”, señala el presidente.

'Viñedos de Álava'

Aunque los problemas no siempre vienen desde fuera. La DOC ha tenido que lidiar con un intento de escisión por parte de algunas bodegas de la zona alavesa. “Eso fue un error que se politizó y que ahora mismo no tiene mucho futuro”, dice el presidente de la DOC.

Desde el Consejo Regulador defienden que “Rioja ha generado valor durante 100 años a 600 bodegas y 14.000 viticultores y el intentar hacer batallas políticas no llega a ningún lado”.

Corchos de botellas de vino de Rioja Alavesa.

De hecho, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco les dio la razón en su recurso contra el permiso temporal para poder vender vino bajo la etiqueta 'Viñedos de Álava'. Distinción apoyada por el Gobierno vasco y la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA).

Con esa sentencia, Ezquerro da por zanjado el asunto, pero es verdad que esta guerra, que ha durado ocho años, ha tenido un impacto en la marca. “El ruido que se genera no es bueno para el sector porque el consumidor lo que quiere es la seguridad en un producto y no entiende muy bien de qué va esto”, comenta.

El origen

Lejos de estas tensiones, Rioja está de celebración en este 2025. Y no es para menos porque cumple 100 años. Fue en 1925 cuando nació la Denominación de Origen como “un pacto entre desiguales”, es decir, entre viticultores y grandes bodegas.

“Pudiendo las bodegas comprar el vino en otro sitio y ponerle Rioja, decidieron blindar y generar un valor de un producto concreto, que eran las uvas que se producían en Rioja”, cuenta Fernando Ezquerro. Y así nació la primera DO de España.

Para el presidente del Consejo Regulador hay dos palabras que marcan muy bien la historia de Rioja en el vino español: liderazgo y pioneros.

“Son 100 años de historia siendo la denominación más importante de este país con mucha diferencia en vinos tranquilos”, señala, mientras añade que “hacen falta las cuatro siguientes denominaciones para generar el valor de Rioja”.

Botellas del centenario de Rioja.

¿En qué fueron pioneros? En introducir la clasificación por tiempo de permanencia en barrica, que luego han seguido tantas denominaciones, con las categorías de crianza, reserva y gran reserva y genérico. También en exigir el embotellado en origen. Todo ello les permite ser, junto a Priorat, las dos únicas Denominaciones de Origen Calificada de España.

El pasado año, Rioja presentó un balance positivo con un crecimiento de sus ventas del 0,63%, con más de 328,4 millones de botellas comercializadas (más de 240 millones de litros). No obstante, en España vendió un 1,87% menos, pero eso no le impide continuar siendo la DO de referencia: acapara el 26,8% de cuota en volumen y copa el 30,44% de la cuota en valor.

“Somos prácticamente un tercio del vino de calidad que se consume en España y más del 40% de las exportaciones de vino de calidad que genera este país”, indica Ezquerro.

Con un siglo de vida innovar está a la orden del día. Recientemente han creado dos categorías especiales: Viñedo de Pueblo y Viñedos de Singulares. “Sigo pensando que el porfolio que ofrece Rioja no lo ofrece ninguna denominación de España”, señala.

Aquí el presidente hace alusión a su apuesta por las variedades autóctonas como la tempranillo blanco que les ha llevado a ser la segunda DO que más blanco vende, sólo por detrás de Rueda. En 2024, Rioja comercializó 27,1 millones de litros de vino blanco, 0,8% más.

Y son punteros en inteligencia artificial gracias a dos proyectos. Uno de ellos es Datadoc, una iniciativa orientada a examinar los efectos del cambio climático a partir de la aplicación de tecnologías inteligentes. Otro es el uso de la inteligencia artificial para monitorizar y predecir parámetros clave en viticultura.

Retos

Y 100 años después el reto sigue siendo el de mantenerse como líderes y pioneros en el sector del vino. Para ello, son muy importantes las acciones que realizan desde el Consejo Regulador, como las promociones en el exterior, que están sustentadas en su presupuesto.

El Consejo Regulador cuenta con un presupuesto de 15,7 millones. De estos, 6 millones se destinan a controlar la bodega, el viñedo o la etiqueta para que cuando un usuario abra una botella lo que contenga dentro sea realmente un vino de Rioja. Y para marketing y comunicación se destinan 9,3 millones, de los cuales prácticamente 7,5 millones se gastan en el mercado exterior.

Fernando Ezquerro, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja.

Y eso sin olvidar que hay que acercarse a otros públicos. “Nosotros vendemos cultura, vendemos territorio y vendemos un montón de zonas rurales que sólo pueden sobrevivir gracias a este sector”, afirma.

Las bodegas de la zona recibieron 900.000 visitantes sólo en 2023 (hasta 204 se pueden visitar). El enoturismo generó un impacto económico de 186 millones de euros sobre la propia DOC, un 20% más que el año anterior (2022).

“Con eso tenemos que seducir a los jóvenes para que consuman vino y para que consuman Rioja”, añade. Y eso que ahora están muy de moda rebajar o eliminar el alcohol en las bebidas que tradicionalmente lo tienen. Para Fernando Ezquerro una copa de vino en la comida no es mala. “El vino todavía en España sigue siendo un alimento”, sentencia.