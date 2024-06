El director general de Poly crea una sociedad para liderar la ofensiva que salve a la juguetera de la quiebra

Desde que se conoció la intención del Grupo Teal Retail (propietario de The Entertainer) de liquidar Poly en España, la dirección en nuestro país no ha dejado de intentar buscar un inversor para salvar a la empresa juguetera. El último intento es el del director general, Pablo Badía Merino, quien ha creado una sociedad para tratar in extremis de lanzar un salvavidas sobre la compañía de juguetes.

En concreto, el directivo ha creado Poly Nuevo SL con un capital social de 3.000 euros, según el Registro Mercantil. Con esta empresa el director general pretende comprar Poly y recuperar una empresa que se encuentra en pleno concurso de acreedores, según explican a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes cercanas a la dirección. La idea es conseguir un inversor o accionista que quiera apostar por la juguetera y mantener la mayor parte de los puestos de trabajo. Mientras tanto, siguen hablando con proveedores con un plan de viabilidad bajo el brazo. [El administrador concursal de Poly subastará la empresa en lotes de tiendas y mercancía para liquidarla en dos meses] De hecho, desde que la compañía solicitó el concurso de acreedores la dirección no ha cesado en su intención de encontrar un inversor o comprador. Así, han hablado con fondos y family office diversos estando, incluso, muy cerca de cerrar acuerdos. Pero de momento sigue sin haber comprador. Pablo Badía siempre ha defendido que Poly tiene futuro y que cuentan con un proyecto de futuro. “Tras elaborar un plan de viabilidad sostenido, realista y sujeto a la incorporación de palancas comerciales hasta ahora no permitidas por la propiedad, el equipo directivo de Teal Retail Spain (Poly juguetes), sigue apostando por la viabilidad del negocio y por lo tanto cuenta con que toda la plantilla pudiera mantener sus puestos de trabajo”, señaló hace meses en su cuenta de LinkedIn. Dicho plan prevé volver a vender los domingos, así como comercializar licencias de Harry Potter que hasta ahora estaban prohibidas, entre otras medidas. También requiere de inversión para reflotar la empresa que es “variable” y no muy alta. “Sólo necesitamos comprar mercancía y con eso se garantizaría la actividad”, explican fuentes cercanas a la dirección. Algunas jugueterías disponen de menos productos cada día que pasa. Tienda de Poly. Pero lo cierto es que llegados a este punto todo parece indicar que no habrá comprador para Poly. “Se trabaja contra reloj. El tiempo corre en contra y la situación del sector del juguete no ayuda”, señalan fuentes cercanas al grupo. Cabe recordar que Imaginarium anunció hace unos meses su cierre definitivo. Por ello, la salvación está difícil. Y eso que la compañía ya superó dos concursos de acreedores en 2012 y en 2018. En el último fue precisamente salvada por The Entertainer (Grupo Teal Retail). Por ello los trabajadores no pierden la esperanza y esperan que llegue un inversor y salve Poly, aunque reconocen que es complicado por la situación del sector. Puja y ERE En paralelo a todo este proceso, el administrador concursal (Xavier Domènech Ortí) de las jugueterías Poly sacará a subasta las unidades productivas divididas en lotes de tiendas y de mercancía, según pudo saber este medio. También podrán contener solo mercancía en stock de un determinado tipo de juguete. Dichos lotes saldrán a subasta en su web. De hecho, ya hay un interesado en hacerse con las tiendas. Se trata de Toys R Us Iberia, propiedad del grupo italiano PRG Retail, que también es dueño de Prénatal. Según cuentan a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes cercanas al proceso, la empresa ha mostrado interés en las unidades productivas (tiendas y mercancía). De momento, se trata de un interés inicial y no hay nada firme. También se está negociando el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) solicitado por causas de naturaleza económica, productiva y organizativa que afecta a 186 personas trabajadoras de 24 tiendas, oficina central y almacén, según el documento enviado por el administrador concursal y al que tuvo acceso este medio. No obstante, fuentes sindicales aseguran que esa cifra se ha reducido a 176 empleados.