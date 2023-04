La inflación hace estragos en la Feria de Abril: el gasto en las casetas se dispara un 30%

"Podría ahorrar en complementos, pero no en beber rebujito". Así resume su perspectiva Mari Cruz Grueso, sevillana de 27 años, mileurista y decidida a disfrutar de la Feria de Abril que arranca este domingo. Irá tantos días como pueda, asegura, partiendo de un mínimo de dos, aunque ésta sea la edición más cara de la historia: costará un 30% más.

Las subidas del último año en alimentación y bebidas tienen gran parte de la culpa, aunque también contribuye el encarecimiento de servicios como el montaje de las casetas o las tarifas de los grupos que actúan en muchas de ellas a lo largo de la semana que dura la Feria.

Un coste que asumen especialmente los socios de las casetas, pero que acaba sintiendo todo el que acude al Real. De las poco más de 1.000 casetas que componen el recinto, algo más de una docena son públicas, es decir, con entrada libre.

A las privadas se accede previa invitación de los socios, que mantienen el espacio con aportaciones anuales que pueden ascender a 800 euros. Con estas cuotas se pagan licencias, grupos musicales o se contrata el catering. Pero para lo que se consuma en su interior tanto ellos como sus invitados deberán afrontar por igual la subida que ha empujado el IPC.

En suma, en torno a un 15% más en bebida y un 15% más en alimentación. Lo que más ha subido es la cerveza, apunta a este periódico José David Martín, presidente de la Asociación Andaluza de Hostelería de Feria.

Esta asociación, que agrupa a los empresarios andaluces que trabajan en la hostelería durante las ferias, consta de 110 asociados que atienden al 80% de las casetas de la Feria de Sevilla. En la carta presentada para este año, la misma para todas ellas, han revertido casi la totalidad de las subidas marcadas por el IPC.

"Si no subo en la carta todos los artículos que me han subido a mí, no me merece la pena trabajar", resume. Los socios de las casetas lo han aceptado sin enmarcar una ceja: "Todo el mundo sabe que está más caro por las circunstancias. Nadie ha puesto pegas a nada".

También influye la necesidad de no quedarse sin opciones de catering en la que es considerada una de las dos grandes semanas festivas de la capital andaluza, junto a la Semana Santa. "No hay muchos caterings en Sevilla y nadie quiere quedarse con la caseta vacía", sostiene José Manuel Montes de Oca González, hijo de un asociado.

Así las cosas, este año la jarra de rebujito, la bebida clásica de la Feria y que mezcla manzanilla y refresco, costará 11 euros. Las raciones de queso o caña de lomo, entre 12 y 14 euros. La de jamón, a más de 20 euros; raciones de pescado como adobo, calamares o bacalao rondan los 15 euros, igual que las croquetas.

Lo más económico será la tortilla de patatas: 8 euros de media, y los socorridos montaditos, a 3,5 euros la unidad.

José Manuel invitará a su pareja y amigos, pero ya sabe que en su caso no pagarán en barra, sino que deberán adquirir tickets por valor de 50 euros para consumir. Un sistema que se implanta por segundo año consecutivo y que maximiza los beneficios del catering.

Cada socio acaba desembolsando un mínimo de 400 euros en estos tickets durante la feria. Al margen, se sumará lo que se ingrese a través de invitados. El presidente de los hosteleros asegura que cada año se reduce más la rentabilidad.

El encarecimiento de esta Feria no sorprendido especialmente. En 2022, primer año en que regresó la fiesta tras la pandemia, la subida fue del 25% con respecto a 2019. Las ganas de volver al Real dispararon las ventas, pero para este año los sevillanos, y sobre todo las sevillanas, han apostado por ahorro en el vestuario.

Segunda mano

Hasta un 125% ha crecido la demanda de trajes de flamenca de segunda mano en Milanuncios durante el primer trimestre de este año. El ahorro es notorio: el precio medio por anuncios de estos vestidos es 114 euros. Un traje de flamenca nuevo parte con facilidad de los 300 euros.

Ya en lo referido a complementos, esencialmente mantoncillos, la demanda ha crecido un 51% de un año para otro.

En 88% de la oferta total que registró el portal se concentró en Andalucía, siendo Sevilla la principal provincia por número de oferta, seguida de Cádiz, Huelva, Madrid y Córdoba. El portal cifra el valor de este mercado en más de 525.000 euros.

