La sequía asfixia al campo español: amenaza con el cierre de explotaciones y subidas de precios de los alimentos

Más de media España sufre de sequía y la situación, lejos de mejorar, tiene visos de ir a peor. De hecho, los agricultores califican de “muy preocupante” el contexto actual que afecta al 60% del campo español (11 CCAA) y cuyas consecuencias serán devastadoras: caída de la producción, cierre de explotaciones, aumento de precio de alimentos…

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) calcula unas pérdidas irreversibles en más 3,5 millones de hectáreas de cereales de secano en la situación actual. Pero si no llueve, en 15 días puede aumentar las pérdidas.

En estos momentos, se dan prácticamente por pérdidas las cosechas de trigos y cebadas en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia y en las zonas más áridas de Aragón, Cataluña y Castilla y León, según explica Javier Fatás, responsable de Agua y Medio Ambiente de COAG.

Y esta situación directamente podría afectar al consumidor. ¿Por qué? “Porque habrá que importar mucho más cereal de fuera para compensar la menor producción nacional y que no suban los precios”, señala Fatás. En caso de no ser así, los precios podrían aumentar de cara al usuario final. No obstante, desde COAG confían en el poder de la globalización de un producto que depende mucho de la campaña mundial.

Esto en el corto plazo, pero a medio y largo plazo hay más cultivos afectados. En los conocidos como leñosos (frutos secos o viñedos de secano), ya están experimentando problemas en la brotación. Y en el olivar, la situación puede complicarse si no hay precipitaciones en las próximas semanas.

En el regadío también preocupan las restricciones en la dotación de agua, que “mermará con toda seguridad las siembras de verano y harán que muchos agricultores opten por reducir la superficie de maíz, girasol, arroz y algodón”, indican desde COAG.

Una situación muy similar es la que atraviesan los apicultores. La falta de vegetación y floración en los montes impide que las abejas puedan alimentarse y producir miel. Y con esta, sería la tercera campaña sin cosecha para estos profesionales. Este producto (junto con las mermeladas) se ha encarecido más de un 18% en el último año, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cierre de explotaciones

Las consecuencias no solo se quedan aquí, ya que la ganadería también está muy afectada, principalmente la cabaña ovina. Si no llueve no hay pastos para poder alimentar a las ovejas y esto obliga a que los ganaderos tengan que recurrir a la compra de pienso y forraje para mantener a sus animales. Es decir, aumenta sus costes de producción.

“Esta situación no va a permitir que los precios de los piensos bajen, sino todo lo contrario, subirán”, afirma a este medio el responsable de Agua y Medio Ambiente de COAG. Algo que, por tanto, no ayudará a reducir el elevado precio de los alimentos cuyo origen principal está en los elevados costes de producción que soportan agricultores y ganaderos.

Pero lo peor de esta situación es que “muchas explotaciones agrarias no van a poder resistir y se van a ver abocadas a cerrar”, señala Fatás. Primero porque como explican desde COAG, el seguro de sequía ya no es como antes y las primas han subido puesto que es una situación que se produce desde hace años, aunque no de forma tan drástica como ahora.

Y segundo porque la cosecha -con el pienso más elevado- es más cara en costes de producción (a los que se suma el precio de la energía, combustible…), lo cual lleva al endeudamiento. Todo ello para tener una cosecha menor o cero que “hará inviable aguantar el tirón si no tenemos soluciones por parte del Ministerio de Agricultura”, denuncian.

Soluciones

Y la respuesta de Agricultura no se ha hecho esperar. Ha convocado la mesa de la sequía para el 19 de abril. El objetivo es dar seguimiento a la reunión técnica del pasado 30 de marzo e intercambiar información con los sectores agrarios afectados.

Desde el campo español confían en que se pongan soluciones sobre la mesa ante la falta de precipitaciones. ¿Qué reclaman? Dada la situación, “necesitamos liquidez y medidas de choque que se adopten para paliar las condiciones climatológicas”, piden desde COAG.

