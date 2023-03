Ganaderos gallegos denuncian un posible nuevo ‘cártel de la leche’ en la región y piden la intervención de Competencia

Más problemas para el sector lácteo. La asociación de ganaderos Agromuralla pide la intervención inmediata de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ante los “graves incumplimientos” por parte de las industrias en el proceso actual de renovación de acuerdos entre productores y empresas compradoras. Algo que les hace sospechar que hay un acuerdo entre las empresas para bajar el precio de la leche.

En la actualidad, desde la asociación recuerdan que hay un alto porcentaje de contratos en Galicia que finaliza el 31 de marzo y, en teoría, los ganaderos tendrían que estar negociando el precio de venta de la leche que producimos.

“El problema que tenemos es que a pocos días del vencimiento de los contratos, las industrias con las que tenemos firmados esos contratos no nos han traído la oferta de renovación dentro del plazo establecido por la normativa aplicable”, ha afirmado Antonio Sufuentes, ganadero de Guntín.

[El Gobierno aprueba 300M€ en ayudas al campo para fertilizantes y espera que se refleje en la cesta de la compra]

Y ha añadido que esto “les hace sospechar que las industrias tienen un acuerdo para bajar el precio que pagan a los ganaderos, como ya ocurrió en el pasado”.

De existir este acuerdo tácito entre las distintas industrias, “estaríamos ante un nuevo cártel lácteo”, asegura Agromuralla, dado que este tipo de prácticas son contrarias a la normativa reguladora de la libre competencia.

Indefensión de los productores

Por otro lado, desde la asociación destacan que la AICA, el organismo que ha creado el Ministerio de Agricultura para velar por el cumplimiento de los contratos, “no haya iniciado de oficio un proceso de investigación para sancionar a las industrias incumplidoras, porque la normativa reguladora del Paquete Lácteo es muy clara: las industrias habrán de presentar oferta escrita con dos meses de antelación a la finalización del contrato y en caso de que no deseen renovar también habrán de preavisar con dos meses de antelación”, explicó Antonio Sufuentes.

El incumplimiento de estos plazos de forma generalizada por las distintas empresas está ocasionando “una grave indefensión” en los ganaderos, al no poder iniciar el proceso de negociación de la renovación del contrato ni poder buscar una alternativa a la industria a la que entregan actualmente la producción

Desde Agromuralla reclaman a las empresas que recogen leche en Galicia el mantenimiento para todo el año 2023 de los precios actuales, situando el precio de referencia en 60 céntimos. “Aún habiendo gozado de un repunte significativo en el cuarto trimestre de 2022, no ha sido lo suficiente como para frenar el cierre de granjas, pues solo en el mes de enero han desaparecido en Galicia 90 explotaciones. Y sin ganaderos no habrá vacas, con lo cual no habrá leche”, ha advertido Antonio Sufuentes.

Los productores consideran que en este momento “no existe justificación para bajar el precio de la leche en origen” porque “los costes de producción siguen al alza y en el mercado continúa habiendo escasez de leche”, asegura la asociación de ganaderas y ganaderos de las provincias de Lugo y A Coruña.

'Cártel de la leche'

Agromuralla fue en su momento la primera asociación de ganaderos que firmó un acuerdo de colaboración con Eskariam, un bufete jurídico especializado en este tipo de reclamaciones, a fin de defender los intereses de los ganaderos en las demandas contra el Cártel Lácteo.

Eskariam presentó a finales de 2022 las primeras demandas de socios de Agromuralla dentro de un grupo de siete demandas testigo registradas en diversos juzgados de España. El bufete calcula que hasta 33.000 ganaderos afectados se sumen a la causa para solicitar indemnizaciones.

Sigue los temas que te interesan