Las 15 lecciones de Juan Roig a Ione Belarra sobre el incremento de precios en los supermercados

Las feroces críticas de Podemos contra Mercadona llevaron a la compañía valenciana a modificar por completo este año la estructura de su rueda de prensa anual. Juan Roig, presidente de la compañía, dedicó más de media hora a ofrecer una lección didáctica sobre por qué han subido los precios en la cadena de supermercados y por qué deben tener beneficios empresas como la suya.

Durante la comparecencia, el empresario comunicó que Mercadona, debido a la inflación, logró en 2022 una facturación récord de 31.041 millones (un 11% más) y un beneficio de 718 millones (un 5,5% más).

"Algunos están sacando mucho rédito de una crisis económica que está haciendo que cada vez a más gente le cueste llenar la nevera", le replicó de inmediato la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Pero Juan Roig acudía a la cita preparado para ofrecer una explicación pormenorizada sobre lo ocurrido durante los últimos meses y responder a la previsible ofensiva de la formación morada. También a la iniciativa de topar los precios de productos básicos de la compra abanderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz.

1.- No hay subida artificial



En primer lugar, Roig negó con datos la acusación de Podemos. "No hay subida artificial de los precios", aseveró, y destacó que Mercadona ha sufrido un aumento de los costes del 12%, del que ha repercutido un 10% a los consumidores.

El dato interanual del IPC de los alimentos, conocido durante la misma mañana, reveló una subida muy superior: del 16,6%. Los precios han subido, cierto. "Una burrada", llegó a decir. Pero no porque la empresa se esté aprovechando, sino porque paga más a sus proveedores, por el transporte, por la energía...

2.- Ha recortado el margen

El empresario agregó al respecto que, lejos de hacer más negocio con la inflación, ha recortado sus márgenes para mitigarla. "Hemos bajado nuestro margen 0,6 puntos, 140 millones de euros, para reducir la inflación", dijo sobre su margen bruto. El margen neto de la empresa, que ya era ajustado, también ha pasado a situarse en el 2,5% frente al 2,7% del ejercicio anterior, 0,2 puntos menos. O lo que es lo mismo: la cadena obtiene "0,025 euros de beneficio por euro vendido frente a los 0,027 de 2021".

3.- La ley de la oferta y la demanda

Además de ofrecer datos, el empresario pronunció una cuidada explicación teórica sobre el funcionamiento de una empresa de distribución. En cuanto a los precios, recurrió a la lección básica sobre su incremento o reducción en función de "la ley de la oferta y la demanda". "Cuando la demanda es superior a la oferta, el precio sube, igual que ocurre al contrario", expuso. Y aportó ejemplos concretos de por qué ha tenido Mercadona que subir precios.

4.- El incremento en cerdo y tomate

Sobre el tomate, por ejemplo, explicó que está subiendo "por el incremento del gas". En concreto, ha pasado de 1,39 a 2,05 euros el kilo. "¿Cómo es posible, qué tiene que ver el tomate con el gas?", se preguntó retórico. "Lo que ocurre es que en Europa se utilizaba el gas para generar la temperatura idónea en los invernaderos y al encarecerse el combustible se ha dejado de producir. Esto ha hecho que venga más gente a comprar tomate de España y que se pague más caro. Si queremos vender tomates, debemos pagar más por ellos", dijo.

Por lo que respecta al "cerdo en canal", detalló que ha pasado de 1,05 euros el kilo a 1,95 "porque en China han incrementado la importación". "O pagamos más por la carne y subimos el precio o no tenemos carne de cerdo, porque se lo llevan otros. Mandan la oferta y la demanda, no es una decisión nuestra", aseguró. Ambos ejemplos de subida de precios por la demanda externa derivada de la guerra fueron los destacados por el Financial Times en su cobertura de los resultados de Mercadona.

5.- El desabastecimiento de leche y hielo

Juan Roig también puso ejemplos de lo que ocurre cuando la empresa se niega a pagar más cuando sube el precio del producto. "Hemos tenido una crisis con la leche por tensionar, por no querer subir los precios", reconoció. Quien sí aceptó pagarla más cara fue quien obtuvo el producto, lamentó.

También recordó los desabastecimientos de hielo del pasado verano "porque los fabricantes produjeron menos al entender que no podrían venderlo tan caro", o el de aceite al comienzo de la invasión rusa de Ucrania, país que producía el 100% de la oferta de Mercadona. "Había que elegir entre venderlo caro o no venderlo. No nos queda otra que adaptarnos a la realidad del momento", manifestó.

6.- Topar precios "es imposible"

Tras exponer los casos mencionados, Juan Roig aseveró que "topar precios es imposible". "Es una ilusión, como intentar que el agua no moje. Toparíamos si el proveedor nos topara, cosa que no ocurre. Nos cobra más cuando es más caro. Los precios dependen de la oferta y la demanda", aseveró.

7.- Topar puede reducir la calidad

En un sector tan ajustado como la distribución, las únicas vías para no subir el precio de un producto cuando se encarece, pasan por "reducir la calidad" o "que unos productos soporten los incrementos de otros", prácticas que Roig definió como "incorrectas" y "contrarias al funcionamiento de la empresa". "Fijar precios podría llevar a absurdos, como reducir la calidad del producto para abaratarlo u obligar a vender a pérdidas", advirtió.

8.- Lo ideal para la empresa es bajar precios

Frente a las acusaciones de subidas artificiales de precios, Roig destacó que "lo realmente ideal para las empresas de distribución es bajar precios". "Nada nos da más satisfacción que lograr un buen producto más barato que el de la competencia para captar más clientes. Tener que subir precios es un escenario incómodo para nosotros", subrayó.

9.- La inflación es un problema laboral

Y no solo para la empresa. También para sus trabajadores. Roig relató que una clienta le reprochó recientemente que Mercadona "antes era la de 'siempre precios bajos' (SPB) y ahora es SPA: 'siempre precios altos'". "Nos hemos caracterizado por lo contrario, este no es nuestro hábitat. La situación actual genera tensiones a nuestros trabajadores, que son los que soportan el descontento", dijo.

Aportó un dato significativo al respecto. Al ser todo más caro, los clientes van más veces a hacer la compra para llevarse lo mismo. Y ello reduce la eficiencia alcanzada cuando se realizan menos compras pero más voluminosas. "Hemos llegado a 2.200 tickets por tienda al día, que son muchos más por la inflación", reveló.

10.- El foco sobre la alimentación

Tras desglosar todo su análisis, Roig invitó a los presentes a constatar que "está ocurriendo algo parecido en todos los sectores", aunque el foco se encuentra en la alimentación.

"Hablamos más sobre la alimentación y sobre empresas como Mercadona porque todo el mundo consume alimentación y tiene una experiencia de compra, pero está ocurriendo en casi todos los sectores. Podríamos hablar del precio del hierro, o de cualquier otra cosa, donde también está pasando, pero nos centramos en la alimentación", reprochó, sin citarlos, a los dirigentes de Podemos.

11.- Tener beneficios "es bueno"

Más allá del análisis sobre el alza de los precios, Juan Roig realizó una cerrada defensa sobre los beneficios empresariales, objeto de las críticas de Podemos por producirse en un contexto de inflación.

"Tener beneficios es bueno", subrayó, y diferenció el hecho de lograr ganancias con la práctica de "maximizar los beneficios", de la que sí se desmarcó. Cabe recordar que el margen de Mercadona es del 2,5% sobre el total de lo que factura, lejos de los dobles dígitos que pueden alcanzar sectores como la banca o las empresas energéticas.

12.- Ser rentable crea empleo y buenos sueldos

Roig desglosó la importancia de la rentabilidad empresarial en varios campos. En materia de empleo, explicó que solo si una empresa es rentable es capaz de generar empleo. Mercadona, con 99.000 trabajadores alcanzados en 2022, es buen ejemplo de ello, pues se trata del mayor empleador de España.

Además, el salario bruto medio de los trabajadores que acumulan cinco años en la empresa (el 70% del total) es de 24.463 euros anuales, una cifra por encima de la media estatal y del sector. Su política pasa además por adaptar todos los años los sueldos a la subida del IPC, tal y como reclama la ministra de trabajo, Yolanda Díaz.

13.- Ser rentable permite invertir y crecer

En la misma línea, reseñó que solo si una empresa gana dinero es capaz de reinvertir sus ganancias en mejoras que le permitan adecuarse a las nuevas realidades y prolongar su actividad. En el caso de Mercadona, "mejorar la calidad de los productos y la experiencia en las tiendas". "Son esas mejoras las que permiten que la empresa y sus puestos de trabajo perduren en el tiempo", explicó Roig.

14.- Ser rentable mantiene a proveedores

En paralelo, la buena salud empresarial de Mercadona es la que permite "la continuidad y el crecimiento de sus proveedores", que también suman decenas de miles de puestos de trabajo. A los mismos, Juan Roig agradeció que, "como Mercadona, también se han ajustado al máximo el margen para que la inflación repercuta menos en el cliente".

15.- Ser rentable permite pagar impuestos

Por último, pero no menos importante, el empresario recordó que "cuanto mejor le va a una empresa, más impuestos paga y más contribuye a la sociedad". "Mercadona ha realizado una contribución histórica a las arcas públicas de España y Portugal de 2.263 millones de euros, un 12% más", explicó sobre el ejercicio 2022.

La cifra aportada al Estado supera ampliamente los 718 millones del beneficio de la empresa. "En el desglose de esa contribución, destaca la partida del IVA, que ha crecido hasta los 418 millones de euros, un 26% más; o la del Impuesto sobre las Rentas Físicas de los trabajadores, de 443 millones de euros, un 12% más", precisó la empresa.

