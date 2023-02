Llega a España Bene Bono, la app ‘agro’ que vende un 30% más barata la fruta fea que los ‘súper’ descartan

La lucha contra el desperdicio alimentario está en auge en España. Por ello, hoy aterriza en Madrid Bene Bono, la startup francesa que salva frutas y verduras ecológicas e imperfectas que son rechazadas, en muchas ocasiones, por los canales de distribución tradicional. De momento, arranca en la capital con la idea es expandirse a otras ciudades de España un año después de su estreno en el país, según avanzan a EL ESPAÑOL-Invertia.

La compañía aterriza en nuestro país tras recaudar 7 millones de euros en su segunda ronda de financiación, respaldada por los fondos Stride VC, Project A y Kima Ventures y una docena de business angels, por un importe total recaudado desde su inicio en 2020 de 8,5 millones de euros.

En concreto, Bene Bono ayudará a los agricultores madrileños a dar salida a las frutas y verduras que serían rechazadas por los canales de distribución tradicionales, principalmente por razones estéticas, poniéndolas a disposición del consumidor un 30% más baratas que en tiendas y supermercados ecológicos. Y lo hace en un momento en el que la inflación está en el 5,8% y el precio de los alimentos sigue disparado, especialmente en el campo.

Esta startup llega con el ambicioso objetivo de salvar 3 toneladas de frutas y verduras a la semana en su primer mes de actividad en la capital. Actualmente, ya cuenta con más de 20 productores locales en su red de colaboradores, y con más de 16.000 personas interesadas en sus productos durante la fase previa al lanzamiento, según los datos aportados a este medio.

Hoy arranca la web, pero la semana que viene Bene Bono tiene previsto lanzar la aplicación, principalmente para que los usuarios gestionen su suscripción.

Recibir en casa

¿Cuál es su funcionamiento? Los usuarios podrán salvar fruta y verduras a través de web. Pueden pedirse cajas sueltas o bien recibirlas semanalmente mediante suscripción.

También se puede elegir entre caja de frutas y verduras, únicamente frutas o solo verduras. Sobre el envío, se puede recibir en casa o recoger en cualquiera de los puntos con los que cuenta Bene Bono y que están repartidos por toda la ciudad.

“Es un hecho que las exigencias de los compradores españoles cada vez tienen más relación con la sostenibilidad, pero el consumidor también demanda buen producto a buen precio. En Bene Bono, somos capaces de ofrecerlo, contribuyendo además a evitar el desperdicio alimentario y a evitar pérdidas a los agricultores”, explica Sven Ripoche, cofundador de Bene Bono.

Junto a este, Grégoire Carlier y Claire Laurent lanzaron en abril de 2020 este proyecto con gran éxito en Francia. En tan solo dos años ya están disponibles en Lyon, Marsella, Lila y Toulouse y cuenta con más de 15.000 consumidores semanales y con una red de más de 300 agricultores y cooperativas.

Grégoire Carlier, Sven Ripoche y Claire Laurent, fundadores de Bene Bono.

Además, desde su nacimiento, ha salvado más de 1.000 toneladas de frutas y verduras ecológicas y ha evitado la emisión de cerca de 300.000 kg de CO2 equivalente, economizando cerca de 490.000 millones de litros de agua.

En España, tendrán como principal rival a Too Good To Go, que aterrizó en 2018 y cuenta aquí con una comunidad de más de 5,7 millones de usuarios y más de 16.000 establecimientos, gracias a los cuales se han salvado ya más de 11 millones de packs sorpresa. En su caso, los pack son de todo tipo de comida.

Desperdicio en España

El España, el desperdicio alimentario es un problema. Cabe recordar que los hogares españoles tiraron a la basura 1.245 millones de kilos/litros de alimentos sin consumir en 2021, un 8,6 % menos que el año anterior. Los datos del Informe del Desperdicio Alimentario en España 2021 señalan que cada español tiró de media a la basura 28,21 kilos/litros de alimentos en el año 2021, lo que supone la cifra más baja de los últimos cinco años y 2,72 kilos/litros menos que en el año 2020.

Además, durante este semestre entrará en vigor la ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario que, como su propio nombre indica, tiene por objeto acabar con el desperdicio de alimentos con medidas que incluyen medidas de todo tipo.

Entre ellas, se recomienda como buena práctica a implementar para las superficies de venta al por menor, el fomento de la venta de productos poco estéticos, de temporada, de proximidad, ecológicos y ambientalmente sostenibles, en condiciones óptimas de consumo. Es decir, que los supermercados también den salida a frutas y verduras estéticamente feas.

