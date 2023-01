Inditex encara la negociación con los sindicatos marcada por peticiones de subidas salariales y nuevos pluses

Este miércoles Inditex se reúne con CCOO y UGT para negociar el acuerdo al que llegaron en noviembre sobre el incentivo de 1.000 euros para las dependientas de la compañía y el incremento de hasta 3.600 euros en 2024 del 'plus de sede' a las trabajadoras de La Coruña. Pero los sindicatos quieren ir más allá y aprovecharán para reclamar subidas salariales y otros pluses bajo la amenaza constante de nuevas huelgas.

“Tiene que haber un incremento del salario para paliar la inflación”, señalan desde UGT. Por ello, en esta reunión, en la que se constituye la mesa estatal sobre retribuciones, también reclamarán aumentos salariales y que se equiparen los salarios de todos los trabajadores ante la pérdida de poder adquisitivo de la plantilla.

Y aquí, el 'plus sede' ha dado pie a otra reivindicación: que se extienda a todo el territorio. Desde UGT quieren que se aplique “con cualquier fórmula”, mientras que desde CCOO hablan de uno distinto, pero con características parecidas.

En concreto, detallan que quieren “extender y equiparar los pluses compensatorios, de beneficios o de grandes empresas que CCOO ha conseguido en diferentes convenios provinciales, a toda la plantilla del grupo, de todas las marcas y en todos los territorios”.

¿Qué es el plus sede? Se trata de un plus que solo cobran las trabajadoras de La Coruña desde 2016 al estar empleadas en la zona donde Inditex tiene la sede y, por tanto, el nivel de exigencia es mayor al tener a veces como clientes a directivos de la multinacional. Este plus actualmente es de 57 euros en 15 mensualidades.

En noviembre, y tras los días de huelga de las trabajadoras de La Coruña, Inditex propuso una subida salarial mensual de 122,93 euros en los próximos doce meses (cobrarían 180 euros), de 20 euros más entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 (cobrarían 200 euros) y de 40 euros más a partir de noviembre de 2024 (240 euros).

En total, hablamos de una subida de 182,93 euros al mes en tres años. Esto convenció a CCOO y UGT, pero no tanto a la Confederación Intersindical Gallega (CIG). A pesar de ello, suspendieron la huelga que habían convocado.

Más peticiones

Asimismo, ambos sindicatos quieren consolidar el incentivo de 1.000 euros a las dependientas (600 euros para jornadas menores de 24 horas semanales) que se cobrará en febrero para intentar que “se mantenga en los próximos años”. Se trata de un incentivo que existía antes de la Covid-19. Ahora se recupera para las dependientas.

Sobre la mesa también está la revisión y mejora del sistema de participación en ventas incorporando la venta online así como desbloquear los convenios colectivos provinciales, además de anticipar incrementos a cuenta en las provincias con convenios bloqueados.

Concentración de CGT en Sevilla.

Todo ello bajo la amenaza de nuevos paros. “No queremos convocar nuevas huelgas, queremos dialogar”, señalan fuentes de UGT. No obstante, si no consiguen llegar a acuerdos con la compañía no descartan nuevas movilizaciones como las que hubo en noviembre en La Coruña (justo antes del Black Friday) o en Navidades (con CGT como convocante). De hecho, este último sindicato ayer convocó concentración en Sevilla.

En paralelo, Inditex y los sindicatos están abordando en nuevo plan de igualdad en el que se negocian bloques de medidas sobre conciliación, salud laboral, prevención del acoso, violencia de género y comunicación, sobre las que detallarán sus nuevas propuestas.

