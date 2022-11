Inditex acuerda con CCOO y UGT un incentivo de 1.000 euros para todas las dependientas de España

CCOO y UGT han firmado un acuerdo con Inditex a nivel estatal por el cual la empresa pagará un incentivo por ventas a las dependientas del grupo de 1.000 euros que se abonará en la nómina de febrero de 2023. También aceptan el 'plus sede' en La Coruña, pero sin el espaldo de la Confederación Intersindical Gallega (CIG).

Se trata de un incentivo que existía antes de la Covid. Ahora se recupera para las dependientas (600 euros para jornadas menores de 24 horas), según explican a este medio fuentes sindicales.

Asimismo, se abre una negociación en todas las marcas del Grupo para establecer un sistema de incentivos y comisiones “más transparente, universal y equitativo”, además de tener en consideración la omnicanalidad de ventas física y online.

La dirección del Grupo Inditex se ha comprometido en el acuerdo a implicarse más en el desbloqueo y actualización salarial de los convenios autonómicos y provinciales. Según estos sindicatos, el 57% de las personas trabajadoras de Inditex están actualmente en convenios sin renovar y, en consecuencia, con sus retribuciones congeladas, lo que necesariamente puede llevar a escenarios de conflicto en el mes de diciembre en esos ámbitos territoriales.

Para CIG los 1.000 euros de incentivo se traducen en 65 euros al mes. “Sigue siendo insuficiente, y no vamos a permitir que unos burócratas sindicales a mil kilómetros de distancia decidan sobre nuestras demandas y utilicen el inmenso trabajo, esfuerzo y valentía que todos estamos demostrando en su beneficio sindical”.

'Plus sede'

Por otro lado, UGT y CCOO han aceptado incrementar el 'plus sede' de Coruña, un plus que solo cobran las trabajadoras de La Coruña desde 2016 al estar empleadas en la zona donde Inditex tiene la sede y, por tanto, el nivel de exigencia es mayor al tener a veces como clientes a directivos de la multinacional. Este plus actualmente es de 57 euros en 15 mensualidades.

Ayer Inditex propuso una subida salarial mensual de 122,93 euros en los próximos doce meses (cobrarían 180 euros), de 20 euros más entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 (cobrarían 200 euros) y de 40 euros más a partir de noviembre de 2024 (240 euros). En total, hablamos de una subida de 182,93 euros al mes en tres años.

Sin embargo, la Confederación Intersindical Gallega sigue rechazando la oferta y, por tanto, mantiene los dos días de huelga (24 y 25 de noviembre) en las tiendas de La Coruña. Reclaman 440 euros de incremento en ese mismo periodo de tiempo. “Consideramos que es insuficiente”, señalan desde el sindicato a este periódico. De hecho, hace semanas llegaron a pedir 500 euros de subida.

También reclaman equiparar los salarios de las dependientas de las tiendas de Inditex a los de otros compañeros de Arteixo, sede de la multinacional fundada por Amancio Ortega. Actualmente, su salario base es de 1.080,64 euros, según confirman a este medio.

