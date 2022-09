Montero descarta topar el precio de los alimentos básicos como pide Yolanda Díaz

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha descartado este miércoles fijar un precio máximo a los alimentos básicos, tal y como propone la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Eso sí, ha asegurado que se pedirá un mayor esfuerzo "a aquellos que se beneficien de forma extraordinaria con esta crisis".

"En ningún caso es una puesta de precios máximos o una regulación de esos precios", ha señalado la ministra de Hacienda en una entrevista en 'El Programa del verano' de Telecinco, recogida por Europa Press.

Pese a que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social afirmó este martes mismo que el Gobierno está estudiando un acuerdo con la gran distribución y los consumidores para topar los precios de los alimentos básicos, como el pan, la leche, los huevos o la fruta, Montero ha señalado que no se plantea "una regulación de esos precios".

[Yolanda Díaz insiste en la necesidad de topar los precios de alimentos y espera llegar a un acuerdo con la distribución]

"Hasta donde yo he escuchado, no ha habido ninguna propuesta respecto a que se haga una regulación o una intervención de los precios máximos de esos productos", ha señalado la titular de Hacienda.

A su parecer, de lo que habló la vicepresidenta segunda fue de que el Gobierno está "permanentemente empleándose a fondo" en el diálogo con el sector de las grandes distribuidoras para intentar que no se contagien todos los precios intermedios al precio final que compra el consumidor.

[Luis Planas descarta el impuesto a las grandes cadenas de supermercados que reclama Unidas Podemos]

"Ella misma dijo en persona que no se había planteado en esos términos, aunque yo creo que la forma de expresión pudo dar lugar a la confusión", ha puntualizado Montero.

Con todo, la ministra de Hacienda ha defendido que el Gobierno sigue atento a que las empresas no trasladen los precios al consumidor final. "El Gobierno no va a permitir que en esta crisis no haya una distribución justa de las cargas, de ese esfuerzo, y, por tanto, aquellos que se beneficien de forma extraordinaria con esta crisis, se les pedirá un mayor esfuerzo", ha remarcado.

Más medidas

Con la llegada el invierno, siendo el gas muy importante en el consumo de la calefacción, la ministra ha señalado que el Gobierno seguirá adoptando medidas mientras esta situación se prolongue. "Ojalá no sea más allá de un tiempo razonable", ha apuntado la titular de Hacienda.

"No sería de extrañar que fuéramos incorporando algunas medidas adicionales conforme la situación se prolongara en el tiempo", ha asegurado la ministra, tras remarcar que esta decisión se tomará en función de los datos y desde el diálogo con Europa.

Reforma del mercado eléctrico

Sobre la Unión Europea, Montero ha remarcado que la reforma del mercado eléctrico sería "imprescindible" para abaratar la factura de la luz.

Además, en materia energética la ministra de Hacienda ha defendido el proyecto de gasoducto MidCat para unir la península ibérica con el resto de la UE a través de los Pirineos, pese al rechazo del presidente francés, Emmanuel Macron.

Y es que la ministra ha señalado que, si al final Francia no permite que atraviese su territorio, habrá que pensar como dijo el presidente del Gobierno en un 'plan B', por ejemplo con respecto a Italia.

Montero ha argumentado la necesidad tener capacidad de poder ser autosuficiente para que la Unión Europea sea menos dependiente del gas ruso y esto pasa, según la ministra, por la construcción del gasoducto.

