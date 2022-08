Juan Jesús Martín, franquiciado de Restalia: “Quería el apoyo de un modelo de negocio probado”

Juan Jesús Martín Posada es uno de los muchos franquiciados que apostaron por Restalia y su modelo de negocio para emprender y centrarse en el mundo de la restauración organizada como la opción de futuro que mejor se adaptaba a sus planes.

Antes de entrar en el mundo de la restauración, Juan Jesús tenía una carrera militar y trabajaba de técnico y contable en sus ratos libres para uno de los franquiciados de Restalia. Después de diez años, decidió emprender por su cuenta y abrir su primer local 100 Montaditos en San Fernando, según cuenta a EL ESPAÑOL-Invertia.

Dieciocho años después tiene seis locales a su cargo en diferentes provincias de España, con varias de las marcas y previsión de seguir creciendo con la compañía. De hecho, hace tres meses abrió un nuevo local en Coslada (Madrid) y abrirá próximamente otro en Valdelagrana (Puerto Santa María).



¿Desde cuándo es franquiciado de Restalia?

Entré a formar parte del grupo Restalia en el año 2004, abriendo mi primer local, un 100 Montaditos, en San Fernando.

Tras ver que funcionaba, me animé a seguir creciendo con Restalia, abriendo otro local, el Mercado de La Sureña, y así, poco a poco, fui creciendo y ampliando mis horizontes, probando nuevas marcas hasta conseguir los seis establecimientos que tengo a día de hoy y que funcionan como tenía planteado, incluso mejor si cabe.

Lo cierto es que nunca me había planteado entrar en este sector, pero muchos años trabajando al lado de un franquiciado me hicieron pensar que yo también podría hacerlo, que era una buena forma de emprender, de conseguir un seguro laboral estable.

Aposté por la restauración organizada porque quería el apoyo de un modelo de negocio probado y después de comprobar con mi primer local que aquello marchaba seguí probando con más marcas. Actualmente tengo a mi cargo 100 Montaditos, 100 Montaditos Tapas, Mercado de La Sureña y Pepe Taco.

¿Cómo ha vivido la crisis de la Covid?

Me imagino que como todo el sector hostelero: con incertidumbre sobre cómo nos afectarían las medidas de restricción que el Gobierno iba decretando; pero, por otro lado, tuve cierta tranquilidad: si en 2008 Restalia también estuvo apoyándome desde el momento que empezó la crisis, sabía que también lo iban a hacer en esta ocasión.

Nada más empezar el Estado de Alarma en 2020, nos informaron desde Restalia que nos ayudarían con bonificaciones del royalty y que renegociarían con los bancos los convenios de los franquiciados para que no tuviéramos que cerrar.

También nos ayudaron con algunos productos, una medida que continuó después en los demás paquetes de ayudas que nos dieron. Y nos han seguido ayudando en los meses posteriores, adaptándose a las medidas que desde el Gobierno iban aplicando a la hostelería.

Desde 2020, Restalia ha ayudado a sus franquiciados con varios planes. ¿Le han servido para mantener el negocio durante la Covid?

Me han servido y mucho. Tengo varios conocidos que trabajan fuera de la restauración organizada y tuvieron que cerrar sus locales porque no pudieron soportar el cierre tan prolongado y no tuvieron la suerte que tuve yo de contar con el respaldo de una compañía que asumiese algunos de los costes o que renegociase las rentas de los locales.

Creo que si no hubiese tenido a Restalia de mi lado y hubiese apostado por abrir mi propio negocio, ahora tendría puesto en mi local un cartel de cerrado.

¿Cuáles han sido las ayudas más importantes o qué mejor te han venido?

Me he podido beneficiar de todas las ayudas que nos ha dado Restalia, pero sobre todo destaco las que estaban enfocadas a la reducción del pago del royalty y la mediación que hicieron con los bancos para que ajustaran los pagos de los alquileres de los locales, así como la gestión con los proveedores y la ayuda en el precio de algunos productos estratégicos.

También, aunque ya fuera del marco del Covid, en septiembre del año pasado, cuando la luz subió a unos niveles insostenibles, Restalia negoció con la compañía de la luz de mis locales para mejorar los planes de consumo y así poder afrontar los pagos de la electricidad.

Actualmente, ¿sigues usando las ayudas de Restalia?

Sí, ahora tienen en marcha un plan cuyo objetivo es que no nos afecte a los franquiciados la subida de precios por la inflación, con medidas de contención de costes.

¿Has echado en falta alguna ayuda o medida?

Lo cierto es que no. Creo que Restalia ha sabido darme las ayudas necesarias en los momentos clave, aplicándolas a las necesidades de cada momento y que la actualidad requería.

Es decir, se han adaptado: en el Covid con las negociaciones de los precios, después con planes que apoyasen las partes del negocio que se podían potenciar, cuando empezó la crisis de suministros, creando un Comité que estaba constantemente en contacto conmigo, dándome seguridad en la recepción de productos, con las ayudas en la factura de la luz…

Cada vez que veía una noticia en el telediario que podía afectar a mi negocio casi que esperaba que llegase el email con las novedades de la compañía para ver cómo lo solucionábamos, porque si algo puedo destacar de Restalia es precisamente esa innovación constante y la búsqueda de soluciones en tiempo real.

¿Crees que Restalia seguirá apoyando a sus franquiciados después del verano?

La última de las ayudas que anunció fue ese plan de contingencia de precios en diciembre del año pasado que consistía en asegurar esa red de recepción de productos y la cadena de suministros con nuestros proveedores, así como en mantener el precio al que compramos las materias.

Se suponía que este plan estaría vigente hasta abril, pero de nuevo nos comunicaron que lo ampliarían hasta septiembre y no me sorprendería que, si todo sigue subiendo y las cosas están como ahora, lo alarguen todavía un poco más.

