Pizza Hut cerrará 25 tiendas propias y aplicará un ERE a 300 empleados en España

Mixor, filial de Food Delivery Brands (la empresa que gestiona las marcas Telepizza y Pizza Hut), ha puesto en marcha un proceso de reorganización que conllevará el cierre de 25 tiendas propias de Pizza Hut y la apertura de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para cerca de 300 empleados.

Desde Mixor reconocen a este medio que se está trabajando para alcanzar todas las medidas que dependan directamente del cierre y el ERE, entre ellas un plan social que propondrá a la mesa de negociación una vez se haya constituido.

El cierre de tiendas solo se aplicará sobre las propias ya que el objetivo es “impulsar la red de franquicias, como ya aplica en otros países como Portugal a través del grupo Ibersol”, según explican fuentes de la compañía.

No obstante, el rrsto de detalles no se sabrán hasta que no se constituya la mesa de negociación en un plazo de 15 días desde que se comunicó el pasado 10 de junio a los sindicatos la intención de cerrar las tiendas y el ERE. Desde CCOO denuncian que no les hayan comunicado los motivos.

Mixor gestiona 619 tiendas Pizza Hut en el mundo, mientras que Food Delivery Brands cuenta ya con 2.374 tiendas operativas en los mercados de Iberia y Latinoamérica. Esta última, recortó sus pérdidas un 21,8% en el primer trimestre del año, hasta registrar unos números rojos de 9,24 millones de euros.

Cabe destacar que en 2018, la española Telepizza y la norteamericana Pizza Hut (a través de Yump!) anunciaron una alianza estratégica y un acuerdo de master franquicia para acelerar su crecimiento en América Latina (excluyendo Brasil), el Caribe, España, Andorra, Portugal y Suiza.

Este acuerdo supuso para la española duplicar el número de establecimientos a más de 2.500 y sus ventas sistema hasta los 1.100 millones de euros anuales, expandiendo su presencia a 37 países. Además, dobló la presencia de Pizza Hut en las regiones que cubre la alianza entre ambos grupos.

